۲۴۰۰ مودی مشکوک به فرار مالیاتی در کردستان شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعلهگری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خدمترسانی به مودیان مالیاتی بویژه مودیان خوش حساب و قانونمند از رسالتهای اداره امور مالیاتی است.
وی بیان کرد: تا پایان بهمن ماه مودیانی که به ادارات امور مالیاتی مراجعه و اصل مالیات را پرداخت کنند تا مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در مورد اشخاص حقیقی و در بخش اشخاص حقوقی تا دو میلیارد تومان مورد بخشودگی قرار میگیرند.
وی بیان کرد: سهم درآمدهای مالیاتی در سبد درآمدهای دولت هر ساله افزایش داشته است آنچه که بعنوان درآمدهای مالیاتی برای دولت پیش بینی شده پنجاه درصد رشد دارد که به معنای افزایش مالیات واحدهای اقتصادی فعلی نیست.
فعلهگری یادآور شد: در زمینه معافیت پایه مشاغل شاهد افزایش چشمگیری بودیم که حدود سه برابر افزایش پیدا کرده است و افزایش درآمدهای مالیاتی از محل فرارهای مالیاتی، درآمدهای مالیاتی و گسترش چتر مالیاتی اتفاق میافتد.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان به بحث هزینهکرد مالیات پرداخت و گفت: بودجه عمومی دولت مبتنی بر مالیات است و از محل مالیات تأمین میشود.
وی گفت: عوارض ارزش افزوده بین شهرداریها و دهیاریها توزیع میشود که سال قبل ۳۳۰ میلیارد تومان پرداخت شد و امسال در ۱۰ ماهه سال جاری ۳۴۰ میلیارد توزیع و پیشبینی میشود تا پایان سال به ۵۰۰ میلیارد تومان برسد.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان به فرارهای مالیاتی پرداخت و عنوان کرد: امسال از طریق رصد حسابهای بانکی ۲۴۰۰ مودی مشکوک به فرار مالیاتی شناسایی شدهاند و ۸۵ مطب پزشکی در استان مورد بررسی قرار گرفته و ۳۰ مورد تخلف مالیاتی بین مطبهای پزشکی احراز شده است.
وی تصریح کرد: همچنین اطلاعات گردش حساب بانکی سه شرکت که بیش از ۲۵ هزار میلیارد بوده بررسی شده است.
فعلهگری خاطرنشان کرد: ۴۲۳۵ مورد فرار مالیاتی از طریق سامانه بازرسیهای مالیاتی داشتهایم که یکهزار و۵۰۰ نفر وارد فاز صدور برگ تشخیص شده است.
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