شیرچنگ: حفار غیرمجاز مواد معدنی در ارسباران دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حاتم شیرچنگ روز دوشنبه با اعلام این خبر، گفت: در این عملیات تجهیزات مورد استفاده برای حفاری غیرمجاز کشف و پس از هماهنگی قضائی، متخلف به همراه ادوات مکشوفه به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کلیبر تحویل داده شد.
وی ادامه داد: مأموران یگان حفاظت پارک ملی ارسباران و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کلیبر در جریان گشت و پایش شبانهروزی در محدوده منطقه حفاظتشده و پارک ملی ارسباران، به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شدند.
شیرچنگ افزود: مأموران پس از بررسیهای اولیه و با اخذ دستور قضائی، خودروی مورد نظر را متوقف و متخلف را دستگیر کردند. در بازرسی کامل از خودرو، یک دستگاه موتور برق و یک دستگاه دژبر بزرگ که برای انجام حفاری و استخراج غیرمجاز مواد معدنی مورد استفاده قرار میگیرد، کشف و ضبط شد و متخلف به همراه ادوات کشفشده برای طی مراحل قانونی به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کلیبر تحویل داده شد.
رئیس پارک ملی ارسباران خاطرنشان کرد: حفاظت از سرمایههای طبیعی و جلوگیری از برداشت و بهرهبرداری غیرمجاز از منابع معدنی، از اولویتهای اصلی یگان حفاظت است و مأموران این مجموعه با گشتهای مستمر و شبانهروزی، با هرگونه تخلف در این زمینه مطابق قانون برخورد خواهند کرد.
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