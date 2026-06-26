حریم ۴۷ اثر تاریخی آذربایجان شرقی تعیین و بازنگری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید نواداد روز جمعه در گفتوگویی با تشریح عملکرد معاونت میراث فرهنگی آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای این معاونت، تحقق کامل و حتی فراتر از اهداف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه در حوزه تعیین حریم آثار تاریخی بوده است.
وی افزود: طی سال گذشته برای ۴۷ اثر تاریخی استان تعیین حریم یا بازنگری حریم انجام شد که در میان آنها پروندههای شاخصی همچون بافت تاریخی تبریز، ارگ علیشاه، میدان ساعت، عمارت ائلگلی و بقعه و مسجد شیخ شهابالدین اهری قرار دارند.
معاون میراث فرهنگی آذربایجان شرقی با اشاره به برنامههای سال جاری گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، تعیین حریم دستکم ۱۰۰ اثر تاریخی تا پایان سال ۱۴۰۵ در دستور کار قرار گرفته است.
آمادهسازی ۸۶ پرونده ثبت آثار
نواداد با بیان اینکه روند ثبت آثار در حوزههای مختلف نیز با جدیت دنبال شده است، افزود: در سال گذشته ۸۶ پرونده ثبت آثار شامل آثار طبیعی، غیرمنقول، منقول و میراث ناملموس تکمیل و برای بررسی و تأیید نهایی به وزارت میراث فرهنگی آماده شده است.
وی با اشاره به برخی تأخیرها در روند بررسی پروندهها اظهار کرد: با وجود کندی ایجادشده به دلیل برخی حوادث و شرایط خاص ماههای گذشته، تمامی اقدامات لازم در سطح استان انجام شده و پروندهها آماده طی مراحل قانونی هستند.
معاون میراث فرهنگی آذربایجان شرقی از آغاز اجرای طرحهای مرمتی با استفاده از اعتبارات سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از این پروژهها تا پایان شهریورماه به سرانجام خواهد رسید.
وی ادامه داد: مرمت و ساماندهی بازار تاریخی تبریز، بخشهایی از بافت تاریخی این شهر، مجموعه معبد مهر مراغه، گنبدهای تاریخی مراغه، روستای تاریخی کندوان، قلعه بابک، قلعه بختک لیلان و کلیسای سنت استپانوس از مهمترین طرحهای در حال اجراست.
نواداد همچنین از اجرای پروژههای مرمتی در مساجد تاریخی از جمله مسجد شیخ شهاب، مسجد جامع شبستر، مسجد جامع مرند، مسجد جامع سراب، مسجد اسنق مهربان و امامزاده سیدابراهیم تبریز خبر داد.
تعیین تکلیف حریم محوطههای تاریخی
وی با تأکید بر اینکه تعیین عرصه و حریم تپهها و محوطههای تاریخی از اولویتهای اصلی این معاونت است، گفت: برنامهریزی شده تا پایان سال جاری وضعیت عرصه و حریم تمامی تپهها و محوطههای تاریخی آذربایجان شرقی تعیین تکلیف شود.
معاون میراث فرهنگی آذربایجان شرقی افزود: شناسایی آثار واجد ارزش در بافتهای تاریخی شهری و روستایی نیز همزمان در حال انجام است تا زمینه مستندسازی و ثبت آنها با سرعت بیشتری فراهم شود.
نواداد در پایان با اشاره به وضعیت حفاریهای غیرمجاز در استان اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد طی ماههای اخیر افزایش محسوسی در تخلفات مرتبط با حفاریهای غیرمجاز مشاهده نشده و شرایط در این حوزه مشابه سالهای گذشته است.
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