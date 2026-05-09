به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مسچیان ظهر شنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به نامگذاری ۲۰ اردیبهشتماه به عنوان «روز لاهیجان» اظهار کرد: این مناسبت با مصوبه شورای فرهنگ عمومی شهرستان و بر اساس نظرسنجی مردمی تعیین شده و آیینهای بزرگداشت آن طی سه روز در نقاط مختلف شهرستان برگزار خواهد شد.
وی افزود: برنامههای روز لاهیجان از ۲۰ اردیبهشتماه با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و تجدید میثاق با آرمانهای رهبری در گلزار شهدای گمنام آغاز شده و مراسم اختتامیه نیز در ۲۲ اردیبهشتماه برگزار میشود.
فرماندار لاهیجان رونمایی از لوح ثبتی بامبو، برگزاری ورکشاپ بامبوبافی، نمایشگاه عکاسی، شب شعر، عضویت رایگان در کتابخانههای عمومی و اجرای برنامههای فرهنگی متنوع را از جمله بخشهای این رویداد عنوان کرد.
مسچیان تصریح کرد: این برنامهها با مشارکت اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان، بخشداری و شورای بخش مرکزی ،دستگاههای اجرایی شهرستان و شهرداری در حال برگزاری است و تلاش شده ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و گردشگری لاهیجان به شکل مطلوب معرفی شود.
مسچیان در پایان خاطرنشان کرد: به مناسبت روز لاهیجان، ۱۶ غرفه فرهنگی، هنری و گردشگری در جزیره استخر لاهیجان برپا میشود و همچنین تورهای گردشگری با هدف معرفی ظرفیتهای تاریخی، طبیعی و فرهنگی شهرستان، بازدید از هفت محل گردشگری شاخص لاهیجان را برای شهروندان و مسافران برنامهریزی کردهاند. همچنین توزیع بستههای معیشتی و تجلیل از پیشکسوتان حوزه چای و کلوچه، فرهیختگان و مؤلفان شهرستان از دیگر برنامههای شاخص بزرگداشت روز لاهیجان خواهد بود.
