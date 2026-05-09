۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹

برگزاری آیین بزرگداشت «روز لاهیجان» با اجرای برنامه‌های فرهنگی

رشت- فرماندار لاهیجان از برگزاری آیین بزرگداشت «روز لاهیجان» در روزهای ۲۰ تا ۲۲ اردیبهشت‌ماه با اجرای برنامه‌های فرهنگی، گردشگری و خدماتی در سطح شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مسچیان ظهر شنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به نامگذاری ۲۰ اردیبهشت‌ماه به عنوان «روز لاهیجان» اظهار کرد: این مناسبت با مصوبه شورای فرهنگ عمومی شهرستان و بر اساس نظرسنجی مردمی تعیین شده و آیین‌های بزرگداشت آن طی سه روز در نقاط مختلف شهرستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: برنامه‌های روز لاهیجان از ۲۰ اردیبهشت‌ماه با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و تجدید میثاق با آرمان‌های رهبری در گلزار شهدای گمنام آغاز شده و مراسم اختتامیه نیز در ۲۲ اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود.

فرماندار لاهیجان رونمایی از لوح ثبتی بامبو، برگزاری ورکشاپ بامبوبافی، نمایشگاه عکاسی، شب شعر، عضویت رایگان در کتابخانه‌های عمومی و اجرای برنامه‌های فرهنگی متنوع را از جمله بخش‌های این رویداد عنوان کرد.

مسچیان تصریح کرد: این برنامه‌ها با مشارکت اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان، بخشداری و شورای بخش مرکزی ،دستگاه‌های اجرایی شهرستان و شهرداری در حال برگزاری است و تلاش شده ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری لاهیجان به شکل مطلوب معرفی شود.

مسچیان در پایان خاطرنشان کرد: به مناسبت روز لاهیجان، ۱۶ غرفه فرهنگی، هنری و گردشگری در جزیره استخر لاهیجان برپا می‌شود و همچنین تورهای گردشگری با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی شهرستان، بازدید از هفت محل گردشگری شاخص لاهیجان را برای شهروندان و مسافران برنامه‌ریزی کرده‌اند. همچنین توزیع بسته‌های معیشتی و تجلیل از پیشکسوتان حوزه چای و کلوچه، فرهیختگان و مؤلفان شهرستان از دیگر برنامه‌های شاخص بزرگداشت روز لاهیجان خواهد بود.

