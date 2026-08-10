فرماندار لاهیجان: توسعه شهرستان بدون حضور مسئولانه خبرنگاران میسر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مسچیان عصر دوشنبه در آیین گرامیداشت روز خبرنگار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تسلیت ایام سوگواری محرم و صفر، از زحمات اصحاب رسانه قدردانی کرد با اشاره به تحولات عمیق حرفه خبرنگاری در سال‌های اخیر، اظهار کرد: خبرنگاری امروز نسبت به سال‌های گذشته، حرفه‌ای عمیق‌تر و متفاوت‌تر است و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، نقشی اثرگذار در آگاهی‌بخشی و هدایت افکار عمومی ایفا می‌کند.

مسچیان با بیان اینکه سرعت انتشار پیام در دنیای امروز از هر زمان دیگری بیشتر شده است، افزود: آنچه در این میان اهمیت دارد، اتکای رسانه‌ها به آگاهی، واقعیت و انعکاس صحیح مسائل جامعه است؛ چراکه رسانه‌ها امروز به یک قدرت اثرگذار در جهان تبدیل شده‌اند.

خبرنگاران؛ نعمتی برای مدیران شهرستان

فرماندار لاهیجان با تأکید بر اینکه توسعه کشور و شهرستان بدون حضور خبرنگاران میسر نیست، تصریح کرد: خبرنگارانی که با نقد منصفانه و نگاه مسئولانه در کنار مدیران شهرستان قرار دارند، یک نعمت و موهبت برای جامعه هستند و مدیران باید این ظرفیت ارزشمند را به‌درستی درک کنند؛ چراکه انعکاس مسائل و مطالبات مردم می‌تواند مسیر پیگیری و رفع مشکلات را هموارتر کند.

وی خاطرنشان کرد: مدیری که خبرنگار را از بیان و انعکاس مسائل و مشکلات شهرستان دور کند، بخش قابل توجهی از فرصت‌ها را از دست خواهد داد و مسیر دشوارتری در پیش خواهد داشت؛ زیرا بسیاری از مشکلات با اطلاع‌رسانی و انعکاس به‌موقع، بهتر و سریع‌تر قابل پیگیری و حل‌وفصل هستند.

رسانه‌ها؛ حلقه واسط مردم و مسئولان

مسچیان با اشاره به نقش رسانه‌ها در پیشرفت و توسعه لاهیجان، اظهار داشت: بخش مهمی از مسیر توسعه شهرستان به قلم و نگاه خبرنگاران وابسته است؛ خبرنگارانی که در کنار انعکاس کاستی‌ها و مشکلات مردم، فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و اقدامات مثبت را نیز بازتاب می‌دهند و زمینه امیدآفرینی و حرکت رو به جلو را فراهم می‌کنند.

وی مردم را ولی‌نعمتان مسئولان دانست و گفت: خبرنگاران به‌عنوان کانال و حلقه واسط میان مردم و مسئولان، وظیفه‌ای مهم و اثرگذار بر عهده دارند و باید این پیوند را با دقت، صداقت و استحکام حفظ کنند.

تأکید بر اتکا به توان داخلی و وحدت ملی

فرماندار لاهیجان با اشاره به ظرفیت‌ها و منابع فراوان کشور، گفت: ایران اسلامی همواره در معرض دشمنی و توطئه بدخواهان بوده و ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس و همچنین جنگ‌های اخیر، بار دیگر ایستادگی، انسجام و هویت خود را به نمایش گذاشت.

وی تأکید کرد: تجربه‌های تاریخی نشان داده است که آمریکا هیچ‌گاه قابل اعتماد نبوده و امروز نیز راه پیشرفت کشور، اتکا به توان داخلی، حفظ وحدت و همدلی و تلاش برای آبادانی ایران عزیز است.

مسچیان با اشاره به وجود اختلاف‌نظرها و سلیقه‌های مختلف در جامعه، افزود: با وجود همه تفاوت دیدگاه‌ها، آنچه اهمیت دارد، دل در گرو خدمت به مردم داشتن است و دولت چهاردهم با تمام توان برای حل مسائل و مشکلات مردم پای کار است و مدیران شهرستان نیز باید در همین مسیر، با جدیت و احساس مسئولیت، پاسخگوی مطالبات مردم باشند.

فرماندار لاهیجان در پایان با گرامیداشت یاد شهدا و تأکید بر روحیه ایثار و شهادت به‌عنوان بخشی از هویت ایرانی و اسلامی، از همراهی، تلاش‌های صادقانه و نقش‌آفرینی مسئولانه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در انعکاس اخبار، مطالبات و مسائل شهرستان قدردانی کرد و گفت: راهی که حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ترسیم کردند، چراغی است که هرگز خاموش نخواهد شد و امیدواریم با همدلی و هم‌افزایی، شاهد پیشرفت روزافزون لاهیجان باشیم.