مسچیان: ۲۲ درصد چای کشور در لاهیجان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مسچیان عصر سه‌شنبه در بازدید مشترک با نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس و رئیس سازمان چای کشور از یک کارخانه چای‌سازی، از آغاز برداشت چای بهاره در این شهرستان خبر داد و با اشاره به شرایط مناسب اقلیمی اظهار کرد: در حال حاضر ۵ هزار و ۱۰۰ هکتار از باغات چای لاهیجان فعال بوده و ۱۱ هزار و ۳۴۷ خانوار چایکار در این بخش مشغول فعالیت هستند.

فرماندار لاهیجان با بیان اینکه ۳۴ کارخانه چای‌سازی در شهرستان فعال است، افزود: از این تعداد، ۳۰ کارخانه در خرید برگ سبز چای مشارکت دارند و از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری تاکنون، ۵۵۶ تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شده است.

مسچیان با اشاره به حمایت دولت چهاردهم از این محصول استراتژیک تصریح کرد: نگاه ویژه استاندار گیلان به صنعت چای و پیگیری‌های مستمر وی برای پرداخت مطالبات چایکاران و نیز افزایش نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای، نقش مهمی در بهبود وضعیت معیشتی فعالان این بخش داشته است.

وی با اشاره به عملکرد سال گذشته گفت: در چین اول سال گذشته ۸ هزار و ۵۹۸ تن برگ سبز چای برداشت شد و در مجموع نیز ۱۹ هزار تن چای به ارزش ۳۹۷ میلیارد تومان خریداری شد که سهم کارخانجات ۷۵ درصد معادل ۲۹۸ میلیارد تومان و سهم دولت ۲۵ درصد معادل ۹۹ میلیارد تومان بوده است.

فرماندار لاهیجان ادامه داد: قیمت خرید برگ سبز چای درجه یک از ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان در سال گذشته به ۴۲ هزار تومان در سال جاری رسیده که نشان‌دهنده افزایش ۷۱ درصدی است. همچنین قیمت برگ سبز چای درجه دو از ۱۸ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان افزایش یافته و رشد ۶۲ درصدی را تجربه کرده است.

مسچیان در پایان خاطرنشان کرد: لاهیجان با تأمین ۲۲ درصد چای کشور، نقش مهمی در تولید این محصول استراتژیک دارد و با توجه به شرایط آب‌وهوایی، پیش‌بینی می‌شود میزان برداشت در سال جاری افزایش یابد.