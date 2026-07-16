به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محقق ارشد «سیگن تورکوف»، استاد علوم زیست پزشکی در دانشگاه کپنهاگ در دانمارک، گفت: «این مطالعه نشان می‌دهد که در حالی که دارو از حفظ وزن پشتیبانی می‌کند، ورزش- با یا بدون دارو- است که سلامت عروق را بهبود می‌بخشد.»

تیم تحقیق ۱۳۰ بزرگسال مبتلا به چاقی شدید را در یک رژیم غذایی هشت هفته‌ای کم‌کالری ثبت نام کرد و به آنها کمک کرد تا به طور متوسط 10 کیلوگرم وزن کم کنند.

سپس آنها شرکت‌کنندگان را به مدت یک سال پیگیری کردند و آنها را به یکی از چهار گروه حفظ وزن اختصاص دادند: فقط ورزش؛ فقط داروهای کاهش وزن؛ ورزش به همراه دارو؛ یا دارونما.

نتیجه: افراد در هر دو گروه ورزشی، رگ‌های خونی سالم‌تر و سطح التهاب کمتری داشتند. آنها شاهد کاهش ۶ تا ۷ درصدی ضخامت دیواره شریان، یک نشانگر کلیدی بیماری قلبی و خطر سکته مغزی، بودند.

ترکیب ورزش و دارو هم منجر به کاهش وزن بیشتر شد.

اما دارو به تنهایی و دارونما هیچ فایده‌ای برای قلب نداشتند.

تورکوف گفت: «داروهای کاهش وزن ابزار مهمی هستند، اما نتایج ما نشان می‌دهد که نمی‌توانند جایگزین ورزش شوند. فعالیت بدنی همچنان برای محافظت از قلب و رگ‌های خونی ضروری است.»

میزان فعالیت بدنی چقدر بود؟ شرکت‌کنندگان در مطالعه به طور متوسط ۱۵۰ دقیقه در هفته فعالیت بدنی داشتند.