به گزارش خبرگزاری مهر ، مسعود امامی یگانه در جریان بازدید از مجموعه آفرود و موتورسواری و آموزش رانندگی خودروهای سنگین و سبک، اظهار کرد: با سرمایه‌گذاری نزدیک به ۱۰۰میلیارد تومان توسط بخش خصوصی، ۲ پیست مناسب در قالب یک محل استاندارد برای علاقه‌مندان حوزه موتورسواری و آفوردسواری فراهم شده و از دیگر امکانات این مجموعه، آموزش موتورسواری و رانندگی در پایه‌های یک، ۲ و ۳ است.

وی با بیان اینکه این مجموعه نقش بسزایی در صنعت گردشگری و توسعه ورزش استان اردبیل خواهد داشت، افزود: فعالیت چنین مجموعه‌هایی در راستای ارج نهادن به علاقه‌مندی قشر قابل توجهی از جوانان به موتورسواری و آفرودسواری در استان اردبیل، منجر به افزایش نشاط جامعه می‌شود و باید از ظرفیت آن در برگزاری مسابقات استانی و ملی استفاده شده و زمینه برگزاری رویدادهای ورزشی فراهم شود.

استاندار اردبیل با اشاره به موقعیت مکانی مجموعه بیان کرد: علاوه بر ارائه خدمات ورزشی به علاقه‌مندان، امکان سرویس‌دهی در حوزه گردشگری منجر به افزایش شاخص‌های ورزشی و گردشگری استان اردبیل خواهد شد.

امامی یگانه با تقدیر از سرمایه‌گذار این مجموعه تصریح کرد: بهره‌برداری از این سایت در طول کمتر از یک سال انجام شد و با توجه به برنامه اجرای فاز دوم مجموعه، تامین زیرساخت‌ها و تسهیلات مورد نیاز در دستور کار خواهد بود تا ارائه خدمات در حوزه آموزش رانندگی خودروهای سنگین و سبک و موتورسواری، تربیت مربی، پیست موتورسواری و آفرودسواری به‌صورت کامل و تخصصی‌تر انجام شود.