ضرورت توانمندسازی اقتصادی بانوان در پارس آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا محمدلو در نشست با فرماندار پارس‌آباد و جمعی از بانوان شاغل در ادارات این شهرستان اظهار کرد: حمایت از ایده‌های خلاقانه بانوان، توسعه بازارچه‌های عرضه محصولات و ایجاد مکان‌های ثابت برای عرضه مستقیم تولیدات بانوان از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند در تقویت اقتصاد محلی نقش‌آفرین باشد.

وی با بیان اینکه حضور زنان در سطوح مدیریتی برای توسعه متوازن و کارآمدی نظام اداری ضروری است، افزود: هدف اصلی، توانمندسازی و آماده‌سازی زنان برای پذیرش مسؤولیت‌های کلیدی است و در انتصابات مدیریتی باید تخصص، تعهد و کارآمدی فارغ از جنسیت مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری اردبیل همچنین تحکیم بنیان خانواده، جوانی جمعیت، کاهش طلاق و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را مورد تأکید قرار داد و گفت: اجرای برنامه‌های آموزشی مهارت‌محور برای زوجین جوان، حمایت از نهادهای تربیتی و برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت دختران و ورزش بانوان باید مورد توجه قرار گیرد.

محمدلو در ادامه سفر به شهرستان پارس‌آباد با خانواده شهید هادی بابایی نیز دیدار کرد.