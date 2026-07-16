به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اس کاردیو، بر اساس مطالعهای جدید، افرادی که دچار حمله قلبی جدی شدهاند، در مقایسه با بیمارانی که به بیماری مزمن ایسکمیک قلب مبتلا شدهاند و افرادی که رگهای خونی طبیعی به قلب دارند، سطح بالاتری از میکرو و نانوپلاستیک در خون خود دارند.
این مطالعه همچنین نشان داد افرادی که سیگار میکشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند، سطح بالاتری از میکرو و نانوپلاستیک در خون خود دارند.
این مطالعه حاصل همکاری محققان دانشگاه ساپینزا رم، دانشگاه ورونا و مرکز تحقیقات آلودگی محیط زیست و بیماریهای قلبی عروقی در دانشگاه کامپانیا در ناپل ایتالیا است.
دکتر «پاسکواله پائولیسو»، نویسنده اول این مطالعه از بیمارستان سنت آندرهآ، دانشگاه ساپینزا رم، گفت: «میکرو و نانوپلاستیکها ذرات پلاستیکی کوچکی هستند که تقریباً در همه جای محیط زیست، از جمله هوایی که تنفس میکنیم، آبی که مینوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف میکنیم، یافت میشوند. در سالهای اخیر، دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافتها و اندامهای انسان کردهاند و نگرانیهایی در مورد اثرات بالقوه آنها بر سلامتی ایجاد شده است.»
وی در ادامه می افزاید: «با این حال، اطلاعات بسیار کمی در مورد اینکه آیا این ذرات در گردش خون کرونری- خونی که از طریق شریانهایی که قلب را تغذیه میکنند جریان دارد- وجود دارند یا خیر، یا اینکه آیا قرار گرفتن در معرض عوامل محیطی مانند سیگار کشیدن و آلودگی هوا ممکن است بر وجود آنها تأثیر بگذارد، وجود داشت.»
این مطالعه شامل ۶۱ بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا یا دانشگاه آزیندا اوسپدالیرا ورونا، ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند.
محققان نمونههایی از خون بیماران را از رگهای خونی تغذیهکننده قلب و از جاهای دیگر بدن جمعآوری کردند. آنها همچنین دادههایی در مورد اینکه آیا بیماران سیگاری بودند و اینکه آیا در روز آزمایش و در طول دو سال گذشته در معرض آلودگی بودهاند یا خیر، جمعآوری کردند.
میکرو و نانوپلاستیکهای کرونری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
در میان کسانی که دچار حمله قلبی شدند، میکرو و نانوپلاستیک در ۸۴ درصد از بیماران تشخیص داده شد، در مقایسه با ۴۰ درصد از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و ۳۲ درصد از بیماران با عروق کرونر طبیعی. بیماران حمله قلبی انواع پلاستیک بیشتری در خون خود داشتند. رایجترین نوع پلاستیک، پلیاتیلن بود که معمولاً در بستهبندی و محصولات مصرفی استفاده میشود.
بیمارانی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا در درازمدت قرار داشتند، احتمال وجود میکروپلاستیک در خونشان بیشتر بود و افراد سیگاری شش برابر بیشتر احتمال وجود میکروپلاستیک در خونشان داشتند. همه بیمارانی که سیگاری بودند و در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار داشتند، در خونشان پلاستیک وجود داشت، در حالی که تنها ۱۲.۵ درصد از بیمارانی که سیگار نمیکشیدند و در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار نداشتند، پلاستیک داشتند.
پائولیسو می گوید: «یافتههای ما نشان میدهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیکها را از طریق ریهها به جریان خون آسانتر کند. آلودگی هوا ممکن است به شیوهای مشابه عمل کند.»
این نتایج، لزوم در نظر گرفتن آلودگی میکروپلاستیک را به عنوان بخشی از عوامل محیطی گستردهتر مؤثر بر سلامت برجسته میکند.
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