کیا: آسفالت ۱۸۰ هزار متر مربع معابر آستانه تا پایان سال انجام می شود 

علی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات «نهضت آسفالت» درآستانه اشرفیه اظهار کرد: با بهرهگیری از شرایط مساعد جوی و دمای هوا که از رطوبت کمی برخوردار است، عملیات آسفالتریزی به طور همزمان در ۶ نقطه مختلف شهر از جمله در کوچههای مختلف شهید قربانی در حال اجرا است.
شهردار آستانه اشرفیه با بیان اینکه بخش عمده اعتبارات این آسفالت از منابع داخلی شهرداری و مابقی از اعتبارات دولتی تامین میشود.افزود: برخی از مکانها نظیر مسیر حد فاصل «معین تا فردوسی» نیز در حال مناقصه برای آغاز عملیات آسفالت در یک یا چند لاین است.
وی از همکاری اعضای شورای اسلامی شهر شورای در امر خدمت رسانی به مردم گفت و ادامه داد:علاوه بر این، لکهگیری و آسفالت معابر، پس از اتمام پروژه های لولهگذاری در دو نقطه از شهر در دستور کار قرار دارد.
کیا با بیان اینکه در مجموع ۱۸ هزار متر مربع عملیات آسفالتریزی در حال انجام است، تصریح کرد:در چشمانداز سال جاری و تا پایان سال مجموعاً ۱۸۰ هزار متر مربع از معابر شهری آسفالت خواهد شد که این میزان در مقایسه با ۱۲۰ هزار متر مربع سال گذشته، افزایش قابل توجهی را نشان میدهد.
پروژههای عمرانی جانبی و منابع اعتباری
شهردار به اجرای دیگر پروژههای عمرانی در سطح شهر اشاره کرد و افزود:همزمان با «نهضت آسفالت»، عملیات موزاییککاری در چند نقطه از شهر نیز در دست اقدام است.
وی ادامه داد: در این راستا، طول لولهگذاری انجام شده در کوچههای ۷۹ متری،به ۱۸۰ متر میرسد.
شهردار آستانه اشرفیه از اقدامات عمرانی ۲۰۰۰ هزار واحد و تخصیص اعتبار این پروژهها گفت و تصریح کرد: بخش عمدهای از این هزینهها از محل منابع داخلی شهرداری تأمین شده و ۳۰ درصد نیز از اعتبارات دولتی تخصیص یافته است.
همکاریهای شهری و خدمات ایام محرم
کیا با اشاره به فضا سازی محرمی در سطح شهر از همکاریهای شهرداری با سایر نهادها و خدماترسانی در این ایام گفت و اظهار کرد:در ماه محرم امسال نیز با همکاری و کمک اداره برق، خدماتی از جمله نصب پست فشار قوی برق در حرم سلطان سید جلال الدین ارائه شد.
وی در راستای تسهیل در عبور و مرور و خدماترسانی بهتر به زائران و عزاداران افزود: همکاریهای شهرداری در زمینه کفسازی، حمل و نقل جادهای مصالح و هموار کردن راههای ارتباطی در این ایام از دیگر خدمات شهرداری دراین مناسبت است.
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