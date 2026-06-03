امین کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های پایش و کنترل بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و با هدف ارتقای سطح بهداشت و سلامت جمعیت تک‌سمیان، عملیات تست مشمشه با استفاده از روش CFT (تست خون) در باشگاه‌های سوارکاری شهرستان بوشهر آغاز شد.

وی اضافه کرد: در این روش، نمونه خون از اسب اخذ و در آزمایشگاه تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا وجود آنتی‌بادی‌های بیماری در بدن حیوان مشخص شود. آزمایش CFT از معتبرترین روش‌های تشخیصی مشمشه در سطح بین‌المللی بوده و نقش مهمی در شناسایی حیوانات آلوده و جلوگیری از گسترش بیماری دارد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر افزود: این طرح با هدف شناسایی، پایش و کنترل بیماری مشمشه در اسب‌های موجود باشگاه‌های سوارکاری و مراکز نگهداری تک‌سمیان اجرا می‌شود و نقش مهمی در حفظ سلامت اسبها و سوارکاران همچنین پیشگیری از انتشار بیماری و صیانت از سلامت عمومی جامعه خواهد داشت.

وی افزود: بیماری مشمشه یک بیماری عفونی و خطرناک باکتریایی است که عامل آن باکتری Burkholderia mallei بوده و عمدتاً تک‌سمیان را مبتلا می‌کند. این بیماری از جمله بیماری‌های مشترک بین انسان و دام محسوب می‌شود و در صورت تماس مستقیم با حیوان آلوده یا ترشحات آن، امکان انتقال به انسان نیز وجود دارد.

وی اضافه کرد: علائم بیماری در اسب‌ها می‌تواند شامل تب، ترشحات چرکی بینی، ایجاد زخم و ندول در مجاری تنفسی، تورم غدد لنفاوی و کاهش توان جسمانی باشد. از آنجا که برخی حیوانات آلوده ممکن است بدون علائم ظاهری باشند، انجام آزمایش‌های تشخیصی دوره‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کریمی بیان کرد: مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از بیماری مشمشه را شامل انجام تست‌های دوره‌ای و منظم، خرید و جابه‌جایی اسب‌ها با مجوزهای بهداشتی معتبر، قرنطینه دام‌های جدید قبل از ورود به مجموعه، رعایت اصول بهداشتی در باشگاه‌های سوارکاری، ضدعفونی تجهیزات و محل نگهداری حیوانات و گزارش فوری موارد مشکوک به اداره دامپزشکی عنوان کرد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر از مالکان، مربیان و مسئولان باشگاه‌های سوارکاری درخواست کرد ضمن همکاری با اکیپ‌های اجرایی، زمینه انجام کامل تست‌های تشخیصی را فراهم کرده و در صورت مشاهده هرگونه علائم مشکوک، مراتب را در اسرع وقت به دامپزشکی اطلاع دهند.

وی گفت: اجرای این طرح در تمامی باشگاه‌های سوارکاری شهرستان بوشهر طبق برنامه زمان‌بندی شده ادامه خواهد داشت و نتایج حاصل از آن در راستای حفظ سلامت جمعیت اسب‌های منطقه و ارتقای امنیت بهداشتی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.