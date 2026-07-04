اردلان جمشیدبیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح پایش بیماری مشمشه در اسبهای شهرستان دالاهو خبر داد و اظهار کرد: در قالب این برنامه، از اسبهای موجود در مراکز پرورش، نمونه خون گرفته شد تا وضعیت ابتلا به این بیماری مورد بررسی قرار گیرد.
وی هدف از اجرای این طرح را شناسایی سریع موارد احتمالی بیماری و جلوگیری از گسترش آن در میان جمعیت تکسمیان شهرستان عنوان کرد و افزود: پایش مستمر از مهمترین اقدامات پیشگیرانه در حفظ سلامت دامها به شمار میرود.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان دالاهو با اشاره به مشترک بودن بیماری مشمشه بین انسان و حیوان، تصریح کرد: انجام نمونهگیریهای دورهای نقش مؤثری در پیشگیری از شیوع بیماری، حفظ سلامت اسبها و صیانت از سرمایههای دامی دارد.
جمشیدبیگی ادامه داد: نمونههای جمعآوری شده برای انجام آزمایشهای تخصصی به آزمایشگاه مرجع ارسال میشود و نتایج آن پس از بررسیهای لازم اعلام خواهد شد.
وی از مالکان و پرورشدهندگان اسب خواست با همکاری در اجرای برنامههای پایش و رعایت دستورالعملهای بهداشتی دامپزشکی، زمینه کنترل و پیشگیری از بیماریهای دامی را بیش از پیش فراهم کنند.
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