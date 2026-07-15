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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹

آغاز طرح جدید مدیریت مصرف سوخت در کرمان از اول مرداد ماه

آغاز طرح جدید مدیریت مصرف سوخت در کرمان از اول مرداد ماه

کرمان- استاندار کرمان از اجرای طرح جدید مدیریت مصرف سوخت از اول مردادماه خبر داد و گفت: این طرح با هدف رفع مشکلات موجود در این حوزه در استان کرمان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در حاشیه سفر به جیرفت در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح پیشنهادی استان کرمان برای حل مسائل و مشکلات حوزه توزیع سوخت گفت: موافقت دستگاه‌های ملی در خصوص طرح مدیریت و توزیع مصرف سوخت گرفته شده و به زودی ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: از اول مردادماه طرح جدید را با هدف توزیع مناسب سوخت و رفع مشکلات در این رابطه به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

طالبی، تصریح کرد: جزئیات این طرح طی روزهای آینده اطلاع‌رسانی می‌شود و امیدواریم با همراهی مردم و حمایت و پشتیبانی دستگاه‌ها ذیربط بتوانیم الگوی موفقی از توزیع عادلانه‌تر سوخت به کشور ارائه دهیم.

کد مطلب 6889105

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