ضرب‌ الاجل دستگاه قضایی برای ساماندهی توزیع سوخت در بم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالفضل فرحبخش، پیش از ظهر سه شنبه در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان بم با اشاره به نارضایتی‌های عمومی در خصوص وضعیت سوخت‌رسانی، اظهار داشت: با توجه به گزارش‌های واصله از فعالیت‌های سازمان‌یافته و حرفه‌ای در حوزه قاچاق سوخت در شرق استان، دستگاه قضایی برای پیشگیری از استمرار این معضل ورود جدی کرده است.

وی با تأکید بر شناسایی دقیق قاچاقچیان حرفه‌ای افزود: افرادی که به صورت روزانه و مکرر با مراجعه به پمپ‌بنزین‌ها، موجب ایجاد صف‌های طولانی و ایجاد اختلال در خدمات‌رسانی به مردم و مسافران می‌شوند، شناسایی و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

رئیس دادگستری بم تصریح کرد: همچنین با صنوف غیرواقعی که پوششی برای دپو و قاچاق مواد سوختی ایجاد کرده‌اند، برخورد قاطع قضایی و تعزیراتی صورت می‌پذیرد.

فرحبخش، ادامه داد: در این راستا، پرونده‌های مرتبط با صلاحیت اداره تعزیرات توسط این نهاد رسیدگی شده و موارد سازمان‌یافته که با مجازات‌های سنگین قانونی مواجه هستند، مستقیماً توسط دادستانی شهرستان پیگیری می‌شوند.

حجت‌الاسلام فرحبخش، در بخش دیگری از سخنان خود به گلایه‌های مردمی در خصوص نبود کارت سوخت آزاد در جایگاه‌های داخل شهر و تحمیل مسافت ۱۵ کیلومتری برای دسترسی به جایگاه «ارگ جدید» اشاره کرد و گفت: این موضوع در جلسات متعدد مطرح شده و مصوباتی در شورای پیشگیری از وقوع جرم تدوین شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این مصوبات جهت تصمیم‌گیری نهایی به مراجع استانی منعکس شده است تا با اتخاذ تدابیر لازم، مشکلات فعلی شهروندان بم در دسترسی به سوخت مرتفع شود.