به گزارش خبرنگار مهر، قیمت نفت در معاملات روز پنجشنبه با ادامه نگرانی‌ها درباره احتمال اختلال در عرضه جهانی انرژی، روند صعودی خود را حفظ کرد و به بالاترین سطح در بیش از شش هفته گذشته رسید.

طبق گزارش رویترز، نفت برنت دریای شمال با رشد قیمت به حدود ۹۶ دلار و ۴۹ سنت برای هر بشکه رسید؛ سطحی که از اوایل ژوئن تاکنون مشاهده نشده بود.

همچنین نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با افزایش همراه شد و در محدوده ۸۸ دلار و ۴۲ سنت معامله شد.

افزایش قیمت‌ها تحت تأثیر نگرانی بازار نسبت به تنش‌های ژئوپلیتیکی و احتمال اختلال در مسیرهای مهم انتقال نفت رخ داده است.

معامله‌گران به‌ویژه تحولات مرتبط با منطقه و امنیت مسیرهای کشتیرانی انرژی را زیر نظر دارند.

تحلیلگران معتقدند بخش قابل توجهی از رشد اخیر قیمت نفت ناشی از افزایش ریسک‌های عرضه است، اما ادامه روند صعودی به میزان واقعی اختلال در تولید و صادرات نفت بستگی خواهد داشت.

با وجود رشد قیمت نفت، نگرانی درباره تأثیر افزایش هزینه انرژی بر تورم جهانی همچنان ادامه دارد؛ موضوعی که می‌تواند بر تصمیم‌های بانک‌های مرکزی درباره نرخ بهره نیز اثرگذار باشد.