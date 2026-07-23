به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمد عبادیزاده در دیدار با معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به شرایط ویژه استان هرمزگان در جریان جنگ اخیر، اظهار کرد: از حضور مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در هرمزگان، آن هم در شرایط سخت آبوهوایی و جنگی، قدردانی میکنیم و امیدواریم این سفرها زمینهساز تصمیمات مؤثر برای رفع مشکلات استان باشد.
وی با بیان اینکه هرمزگان به دلیل گستردگی نوار ساحلی و ظرفیتهای کمنظیر در حوزه شیلات، کشاورزی، دام و طیور، از استانهای راهبردی کشور در تأمین امنیت غذایی محسوب میشود، افزود: با وجود شرایط جنگی و فشارهای ناشی از حملات دشمن، فعالان این بخشها با تلاش و مدیریت مناسب اجازه ندادند خللی در تأمین نیازهای غذایی کشور ایجاد شود و خوشبختانه مردم با کمبودی در این حوزه مواجه نشدند.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان با اشاره به خسارتهای واردشده به برخی بخشهای تولیدی استان، تصریح کرد: واحدهای تولیدی و مجموعههای شیلاتی در جریان حملات اخیر آسیب دیدند و انتظار میرود دولت با اختصاص حمایتهای لازم، زمینه جبران خسارت این فعالان اقتصادی را فراهم کند.
عبادیزاده همچنین با اشاره به خسارتهای وارده به جامعه صیادی استان گفت: صیادان از اقشار آسیبپذیر جامعه هستند و آسیب دیدن قایقها و لنجهای آنان، معیشت بسیاری از خانوادهها را تحت تأثیر قرار داده است؛ از اینرو ضروری است دولت و مجلس با نگاه ویژه، خسارتهای این قشر را جبران کنند.
وی در ادامه، اقتصاد کشاورزی هرمزگان را نیازمند توجه بیشتر دانست و اظهار کرد: استان در تولید محصولاتی همچون لیموترش از ظرفیت بالایی برخوردار است، اما شیوع آفات در باغات خسارتهای سنگینی به تولیدکنندگان وارد میکند و لازم است برای مقابله با این مشکلات، برنامهریزی علمی و حمایتهای مؤثر صورت گیرد.
امام جمعه بندرعباس با تأکید بر ضرورت بهرهگیری بهتر از ظرفیتهای ساحلی استان، خاطرنشان کرد: توسعه اقتصاد دریامحور، استفاده از ظرفیت صید فراسرزمینی و افزایش سهم ایران در این بخش باید در دستور کار قرار گیرد، زیرا در مقایسه با ظرفیتهای موجود و کشورهای دیگر، سهم کشورمان همچنان پایین است.
وی یکی دیگر از چالشهای بخش کشاورزی را نبود الگوی مناسب کشت عنوان کرد و افزود: ناهماهنگی در برنامهریزی تولید موجب میشود برخی محصولات در یک سال با مازاد تولید و افت شدید قیمت و در سال دیگر با کمبود مواجه شوند؛ موضوعی که نیازمند مدیریت دقیق و برنامهریزی منسجم است.
عبادیزاده با انتقاد از ضعف زیرساختهای صادراتی و صنایع تبدیلی در استان گفت: توسعه صنایع فرآوری، تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و حضور پررنگتر در بازارهای جهانی از ضرورتهای امروز بخش کشاورزی هرمزگان است و انتظار میرود وزارت جهاد کشاورزی با برنامهریزی مناسب، زمینه تحقق این اهداف را فراهم کند.
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