۲۰ کیلوگرم حشیش در سمیرم کشف شد

سرهنگ محمودرضا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی با تکیه بر اطلاعات دریافتی مبنی بر جابه‌جایی محموله مواد مخدر توسط یک دستگاه وانت نیسان، رصد دقیق محورهای مواصلاتی شهرستان را در دستور کار فوری خود قرار دادند.

وی افزود: پس از ساعاتی کنترل نامحسوس مسیرهای عبوری، مأموران موفق شدند خودروی مورد نظر را شناسایی کرده و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، آن را متوقف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم با اشاره به نتیجه بازرسی از این خودرو تصریح کرد: در بازرسی دقیق از وانت نیسان، ۲۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش که به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

سرهنگ صادقی با تأکید بر عزم جدی پلیس در مبارزه با سوداگران مرگ خاطرنشان کرد: در این خصوص پرونده قضائی تشکیل و متهم دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام لازم تحویل مراجع محترم قضائی گردید. پلیس سمیرم اجازه نخواهد داد محورهای مواصلاتی این شهرستان به بستری امن برای فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر تبدیل شود.