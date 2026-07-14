به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب پرچمداران کاروان ورزش ایران در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ یکی از محورهای مورد بحث در شصت و ششمین نشست اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک بود که امروز (سه شنبه ۲۳ تیر) در محل این کمیته برگزار شد.

بر این اساس، آتوسا گلشاد نژاد قهرمان کاراته جهان و فاضل اتراچالی کاپیتان تیم ملی کبدی به عنوان پرچمداران کاروان ایران در این بازی ها منصوب شدند.

این برای نخستین بار است که ورزشکارانی از کاراته و کبدی به عنوان پرچمدار کاروان ایران در بازی های آسیایی انتخاب می شوند. پیش از این، ورزشکاران کشتی، وزنه برداری، فوتبال، تیراندازی، بسکتبال و تکواندو عهده دار این مسئولیت شده بودند.

بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر در ناگویا برگزار خواهد شد. کاروان ایران با ۳۰۸ ورزشکار در این دوره بازی ها شرکت می کند.