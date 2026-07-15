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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۸

استاندار بصره: ظرفیت پذیرش زائر در مرز شلمچه تا ۵ زائر در یک دقیقه است

استاندار بصره: ظرفیت پذیرش زائر در مرز شلمچه تا ۵ زائر در یک دقیقه است

شلمچه - استاندار بصره عراق گفت: پایانه مرزی شلمچه برای انتقال زائران در موسم اربعین آمادگی کامل دارد و ظرفیت پذیرش پنج زائر در هر دقیقه را داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، اسعد العیدانی عصر امروز در حاشیه بازدید استاندار خوزستان و رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی ایران از بخش عراقی مرز شلمچه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هر ساله حدود یک و نیم میلیون زائر از این مرز تردد می‌کنند و ان‌شاءالله امسال نیز بر اساس بررسی‌های انجام شده، تعداد زائرانی که از مرز شلمچه وارد می‌شوند مدیریت و ساماندهی خواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس محاسبات سال گذشته در هر دقیقه سه زائر وارد پایانه می‌شدند و روند خروج آنان نیز مطابق ظرفیت و سازوکار پیشین انجام می‌گرفت. اکنون ظرفیت پذیرش به چهار زائر در دقیقه افزایش یافته و با هماهنگی پایانه مقابل در جمهوری اسلامی ایران، امکان افزایش این ظرفیت تا پنج زائر در دقیقه نیز وجود دارد.

استاندار بصره تاکید کرد: ان‌شاءالله انتقال و هدایت زائران با هماهنگی کامل میان دو طرف انجام خواهد شد. امیدواریم زائران پس از انجام مراسم زیارت، سالم و تندرست به آغوش خانواده‌های خود بازگردند.

العیدانی با اشاره به حضور مردم در مراسم‌های اخیر عنوان کرد: حضور گسترده مردم عراق در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی که حدود ۱۰ میلیون نفر در آن مراسم شرکت کرده بودند، نشانه‌ای از مسئولیت‌پذیری و همراهی مردم عراق است.

کد مطلب 6889240

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