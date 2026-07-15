تمامی دستگاه ها زمینه ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین را فراهم کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شیزرپور، فرماندار شهرستان فردیس، در این جلسه با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین حسینی، گفت: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) افتخاری بزرگ است و همه دستگاه‌های اجرایی باید با انسجام، برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود، زمینه ارائه خدمات مطلوب به زائران را فراهم کنند.

وی با قدردانی از تلاش‌های اعضای ستاد اربعین و عوامل اجرایی، افزود: با وجود زحمات ارزشمند مجموعه دست‌اندرکاران، لازم است برای رفع برخی کاستی‌ها برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت گیرد و از نگاه مقطعی به موضوع اربعین فاصله بگیریم.

فرماندار فردیس با تأکید بر ضرورت ایجاد منابع مالی پایدار برای ستاد اربعین تصریح کرد: بارها بر این موضوع تأکید شده است که باید با همراهی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، سازوکاری برای ایجاد درآمدهای پایدار پیش‌بینی شود تا در سال‌های آینده بخشی از هزینه‌های مراسم اربعین از محل این منابع تأمین شود و وابستگی به اعتبارات موردی کاهش یابد.

رییس ستاد اربعین شهرستان فردیس بیان کرد: در شرایط اقتصادی کنونی، مدیریت صحیح منابع، برنامه‌ریزی مالی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های شهرستان ضروری است و باید از هم‌اکنون برای تأمین هزینه‌ها و تقویت زیرساخت‌های ستاد اربعین برنامه‌ریزی شود.

شیزرپور با اشاره به لزوم تعیین تکلیف موکب‌های شهرستان گفت: ضروری است در نخستین فرصت، وضعیت موکب اصلی ستاد اربعین شهرستان و سایر موکب‌های فعال، نحوه مشارکت، زمان‌بندی فعالیت‌ها، برآورد هزینه‌ها، نیازهای پشتیبانی و مسئولیت هر دستگاه به صورت شفاف مشخص شود تا همه اقدامات بر اساس برنامه‌ای منظم و هدفمند پیش برود.

فرماندار شهرستان فردیس همچنین بر برگزاری منظم جلسات ستاد اربعین و ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها تأکید کرد و افزود: لازم است تمامی دستگاه‌های عضو ستاد با هم‌افزایی، تقسیم کار مشخص و پیگیری مستمر، وظایف محوله را به موقع انجام دهند تا خدمات‌رسانی به زائران با کیفیت مطلوب و بدون مشکل انجام شود.

وی با تأکید بر بهره‌گیری از مشارکت خیرین، ظرفیت‌های مردمی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت منسجم و ایجاد منابع پایدار، شهرستان فردیس بتواند همچون سال‌های گذشته نقش مؤثری در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی ایفا کند.