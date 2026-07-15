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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸

تمامی دستگاه ها زمینه ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین را فراهم کنند

تمامی دستگاه ها زمینه ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین را فراهم کنند

فردیس- جلسه ستاد اربعین حسینی(ع) شهرستان فردیس به ریاست فرماندار و رییس ستاد اربعین فردیس و با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری و اعضای ستاد در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شیزرپور، فرماندار شهرستان فردیس، در این جلسه با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین حسینی، گفت: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) افتخاری بزرگ است و همه دستگاه‌های اجرایی باید با انسجام، برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود، زمینه ارائه خدمات مطلوب به زائران را فراهم کنند.

وی با قدردانی از تلاش‌های اعضای ستاد اربعین و عوامل اجرایی، افزود: با وجود زحمات ارزشمند مجموعه دست‌اندرکاران، لازم است برای رفع برخی کاستی‌ها برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت گیرد و از نگاه مقطعی به موضوع اربعین فاصله بگیریم.

فرماندار فردیس با تأکید بر ضرورت ایجاد منابع مالی پایدار برای ستاد اربعین تصریح کرد: بارها بر این موضوع تأکید شده است که باید با همراهی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، سازوکاری برای ایجاد درآمدهای پایدار پیش‌بینی شود تا در سال‌های آینده بخشی از هزینه‌های مراسم اربعین از محل این منابع تأمین شود و وابستگی به اعتبارات موردی کاهش یابد.

رییس ستاد اربعین شهرستان فردیس بیان کرد: در شرایط اقتصادی کنونی، مدیریت صحیح منابع، برنامه‌ریزی مالی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های شهرستان ضروری است و باید از هم‌اکنون برای تأمین هزینه‌ها و تقویت زیرساخت‌های ستاد اربعین برنامه‌ریزی شود.

شیزرپور با اشاره به لزوم تعیین تکلیف موکب‌های شهرستان گفت: ضروری است در نخستین فرصت، وضعیت موکب اصلی ستاد اربعین شهرستان و سایر موکب‌های فعال، نحوه مشارکت، زمان‌بندی فعالیت‌ها، برآورد هزینه‌ها، نیازهای پشتیبانی و مسئولیت هر دستگاه به صورت شفاف مشخص شود تا همه اقدامات بر اساس برنامه‌ای منظم و هدفمند پیش برود.

فرماندار شهرستان فردیس همچنین بر برگزاری منظم جلسات ستاد اربعین و ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها تأکید کرد و افزود: لازم است تمامی دستگاه‌های عضو ستاد با هم‌افزایی، تقسیم کار مشخص و پیگیری مستمر، وظایف محوله را به موقع انجام دهند تا خدمات‌رسانی به زائران با کیفیت مطلوب و بدون مشکل انجام شود.

وی با تأکید بر بهره‌گیری از مشارکت خیرین، ظرفیت‌های مردمی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت منسجم و ایجاد منابع پایدار، شهرستان فردیس بتواند همچون سال‌های گذشته نقش مؤثری در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی ایفا کند.

کد مطلب 6889264

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