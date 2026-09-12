سوگ کودکان را دست‌ کم نگیریم+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، سوگ در کودکان میتواند با نوسانات رفتاری و هیجانی همراه باشد و نباید آن را صرفاً لجبازی یا بیتوجهی تلقی کرد. حمایت عاطفی و مدیریت صحیح والدین در این دوره اهمیت زیادی دارد و بیتوجهی به نیازهای کودک میتواند پیامدهای رفتاری و روانی جدیتری ایجاد کند و در بزرگسالی منجر به ایجاد سوگ سرکوب شده شود که به صورت اختلالات اضطرابی، افسردگی های پنهان یا نابهنجاری های رفتاری خود را نشان دهد.
زهرا قنبرپور، استاد دانشگاه و متخصص تعلیم و تربیت کودکان، با اشاره به اهمیت موضوع سوگ در کودکان گفت: تجربه فقدان و سوگ در کودکان، یکی از حساسترین و در عین حال پیچیدهترین موضوعات در حوزه روانشناسی رشد است؛ موضوعی که مواجهه با آن میتواند برای والدین، مربیان و سایر افراد مرتبط با کودک، از دشوارترین و چالشبرانگیزترین مراحل زندگی باشد.
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