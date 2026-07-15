حمله به پاسگاه پلیس در پاکستان‌؛ ۴ نظامی زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دان نیوز، در پی حمله امروز چهارشنبه تروریست‌ها به یک پاسگاه پلیس در منطقه «بنو» (Bannu) واقع در ایالت خیبرپختونخواه در پاکستان، چند نیروی امنیتی زخمی شدند.

بر اساس اعلام این رسانه، در پی وقوع حمله مذکور از سوی تروریست ها، درگیری مسلحانه شدیدی میان آن‌ها و نیروهای امنیتی پاکستان رخ داد و دست‌کم ۴ نفر از جمله یک مقام پلیس زخمی شدند.

محمد فرقان بلال، فرمانده پلیس منطقه «بنو»، وقوع این حادثه را تأیید کرد و مسئولان بیمارستان محلی نیز آمار مجروحان را تأیید کردند.

بر اساس گزارش‌ها، مهاجمان قصد داشتند خودرویی مملو از مواد منفجره را به داخل پاسگاه پلیس «مریان» (Miryan) بکوبند که این اقدام منجر به وقوع انفجاری مهیب شد.

منابع پلیس اعلام کردند که پس از انفجار، تبادل آتش سنگینی برای مدتی طولانی میان تروریست‌ها و نیروهای پلیس ادامه یافت و تدابیر امنیتی در منطقه تشدید شد.