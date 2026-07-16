به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حقانی ظهر پنجشنبه در نشست با جمعی از اساتید حوزه علمیه خواهران استان قزوین با اشاره به جایگاه طلاب در عرصه تبلیغ دینی اظهار کرد: دغدغهمندی، شاخصه اصلی یک طلبه انقلابی است و همین روحیه، تفاوت طلاب را با دیگران مشخص میکند.
وی افزود: طلبهای که نسبت به دین، جامعه و مسائل فرهنگی احساس مسئولیت داشته باشد، میتواند منشأ تحولات بزرگ فرهنگی و اجتماعی در جامعه باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین با بیان اینکه رسالت این سازمان، پشتیبانی از جریانهای تبلیغی مردمی است، تصریح کرد: وظیفه ما حمایت از گروههای تبلیغی و فراهم کردن بستر فعالیت آنان است تا بتوانند با اثربخشی بیشتری در میدان جهاد تبیین ایفای نقش کنند.
وی همچنین با تأکید بر ظرفیتهای مردمی در حوزه فرهنگ و تبلیغ خاطرنشان کرد: جریانهای مردمی دغدغهمند با انگیزه، خلاقیت و روحیه جهادی میتوانند در بسیاری از عرصههای فرهنگی اثرگذاری بیشتری داشته باشند و سازمان تبلیغات اسلامی نیز خود را موظف به حمایت از این ظرفیتهای ارزشمند میداند.
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