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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۵

طلاب دغدغه‌مند محور جهاد تبیین و تبلیغ هستند

طلاب دغدغه‌مند محور جهاد تبیین و تبلیغ هستند

قزوین- مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین با تأکید بر نقش اثرگذار طلاب در عرصه تبلیغ دینی، گفت: طلاب دغدغه‌مند محور جهاد تبیین هستند و سازمان تبلیغات اسلامی از جریان‌های مردمی تبلیغی حمایت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حقانی ظهر پنجشنبه در نشست با جمعی از اساتید حوزه علمیه خواهران استان قزوین با اشاره به جایگاه طلاب در عرصه تبلیغ دینی اظهار کرد: دغدغه‌مندی، شاخصه اصلی یک طلبه انقلابی است و همین روحیه، تفاوت طلاب را با دیگران مشخص می‌کند.

وی افزود: طلبه‌ای که نسبت به دین، جامعه و مسائل فرهنگی احساس مسئولیت داشته باشد، می‌تواند منشأ تحولات بزرگ فرهنگی و اجتماعی در جامعه باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین با بیان اینکه رسالت این سازمان، پشتیبانی از جریان‌های تبلیغی مردمی است، تصریح کرد: وظیفه ما حمایت از گروه‌های تبلیغی و فراهم کردن بستر فعالیت آنان است تا بتوانند با اثربخشی بیشتری در میدان جهاد تبیین ایفای نقش کنند.

وی همچنین با تأکید بر ظرفیت‌های مردمی در حوزه فرهنگ و تبلیغ خاطرنشان کرد: جریان‌های مردمی دغدغه‌مند با انگیزه، خلاقیت و روحیه جهادی می‌توانند در بسیاری از عرصه‌های فرهنگی اثرگذاری بیشتری داشته باشند و سازمان تبلیغات اسلامی نیز خود را موظف به حمایت از این ظرفیت‌های ارزشمند می‌داند.

کد مطلب 6889868

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