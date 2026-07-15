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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴

شنیده شدن صدای سه انفجار در اربیل عراق

شنیده شدن صدای سه انفجار در اربیل عراق

منابع خبری گزارش دادند که صدای سه انفجار در آسمان اربیل در اقلیم کردستان عراق شنیده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین گزارش داد که صدای سه انفجار در آسمان اربیل در اقلیم کردستان عراق شنیده شده است.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از منابع امنیتی که به نام آنها اشاره نکرده است، گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی یک پهپاد حامل مواد منفجره را بر فراز اربیل سرنگون کرده است.

المیادین همچنین از فعال شدن سامانه پدافند هوایی در کنسولگری آمریکا در اربیل خبر داد.

در همین حال، خبرنگار الجزیره گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی با سه پهپاد در اطراف کنسولگری آمریکا در اربیل مقابله کرده‌ اند.

تاکنون منابع خبری به منشأ شلیک این پهپادها هیچ اشاره ای نکردند.

کد مطلب 6889291

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