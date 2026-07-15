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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

پس از واشنگتن؛ الزیدی هفته آینده به ایران سفر می کند 

پس از واشنگتن؛ الزیدی هفته آینده به ایران سفر می کند 

منابع رسانه‌ای عراق اعلام کردند که علی الزیدی نخست وزیر این کشور پس از سفر به واشنگتن، هفته آینده در سفری رسمی وارد تهران خواهد شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری «نون» عراق به نقل از رسانه‌های محلی این کشور گزارش داد که «علی فالح الزیدی»، نخست‌وزیر عراق، در پاسخ به دعوت مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران، قصد دارد هفته آینده سفری رسمی به تهران داشته باشد.

بر اساس این گزارش، این سفرِ در راستای تقویت روابط دوجانبه میان بغداد و تهران و بررسی پرونده‌های مشترک با اهمیت متقابل صورت می‌گیرد.

منابع رسانه‌ای عراق، جزئیات دقیق مربوط به جدول زمانی رسمی یا مدت زمان این سفر را فاش نکرده اند.

نخست‌وزیر عراق هم‌اکنون در جریان یک سفر رسمی در آمریکا به سر می‌برد و سلسله نشست‌هایی با مقامات آمریکایی درباره روابط دوجانبه، همکاری‌های امنیتی و اقتصادی و همچنین تعدادی از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی برگزار می‌کند.

ناظران مسائل سیاسی سفر الزیدی به تهران بلافاصله پس از واشنگتن را نشان‌دهنده تلاش عراق برای ایفای نقش «پل ارتباطی» و حفظ توازن میان قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تلاش برای مدیریت تنش‌ها یا انتقال پیام‌های امنیتی در سایه بحران‌های اخیر می دانند.

کد مطلب 6888862

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    نظرات

    • یک ایرانی IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
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      بااین طرزفکری که داری وخودت را مزدورآمریکا میدانی؛ حق ورودبخاک ایران را نداری.

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