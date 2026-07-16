به گزارش خبرگزاری مهر، در واکنش به توهین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به نمادهای ملی و مقدسات در دیدار با نخست وزیر عراق، شیخ اکرم الکعبی در بیانیه ای اعلام کرد: شهید ابومهدی المهندس و شهید سلیمانی و دیگر شهدا، نمادهای عراق و مقاومت‌ بوده و مایه عزت و سرافرازی‌اند؛ در مقابل، ترامپ احمق و کودک‌ کش و تمام دولت جنایتکار و بدنام او، مایه ننگ هستند. این فاسدان و غارتگران، چه از طریق سرقت مستقیم و چه تحت پوشش سرمایه‌گذاری‌های مشکوک، برای مدت طولانی در توهم غارت نفت و ثروت‌های عراق نخواهند ماند. آنان هرگز نخواهند توانست عراق را به هیچ شکل به تسلیم وادار کنند؛ زیرا مقاومت اسلامی همچنان در کمین آنان خواهد بود و برخلاف میل‌شان، نیروهایشان را از زمین و آسمان عراق بیرون خواهد راند.

در بیانیه صادره از سوی شیخ اکرم الکعبی در این خصوص آمده است: برای حل یکی از مهم‌ترین مشکلات مردم، یعنی بحران برق که از زمان صدام معدوم تاکنون به‌عنوان معضلی دائمی ادامه داشته است، باید یادآور شد که تمامی کارشناسان و متخصصان این حوزه بر این باورند و تأکید کرده‌اند که همه مشکلات برق، از سال ۲۰۰۳ تاکنون ناشی از عملکرد شرکت‌های آمریکایی فاسدی است که مدیریت ایستگاه‌های توزیع برق را بر عهده داشته‌اند. از دولت کنونی عراق می‌خواهیم این شرکت‌های مشکوک را اخراج کرده و به‌عنوان نخستین گام در مبارزه با فساد خارجی در عراق، آن‌ها را با شرکت‌های معتبر و قابل اعتماد جایگزین کند.