https://mehrnews.com/x3cznn ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸ کد مطلب 6889319 استانها اردبیل استانها اردبیل ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸ خروش حماسی مردم اردبیل در شبهای مقاومت اردبیل - اجتماع پرشور مردمی برای حمایت از رزمندگان اسلام و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی در اردبیل تکرار شد. دریافت 8 MB کد مطلب 6889319 کپی شد مطالب مرتبط خروش حماسی مردم اردبیل در موج یکصد و سی و پنجم اجتماع باشکوه عاشقان ولایت در اردبیل تداوم یکپارچگی مردم اردبیل در شبهای اقتدار اقامه نماز لیله الدفن برای امام شهید در بیله سوار اجتماع باشکوه مردم اردبیل در شب صد و سی و سوم برچسبها اردبیل تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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