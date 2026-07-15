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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸

خروش حماسی مردم اردبیل در شب‌های مقاومت

خروش حماسی مردم اردبیل در شب‌های مقاومت

اردبیل - اجتماع پرشور مردمی برای حمایت از رزمندگان اسلام و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی در اردبیل تکرار شد.

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کد مطلب 6889319

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