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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۷

تداوم حماسه آفرینی مردم انقلابی اردبیل

تداوم حماسه آفرینی مردم انقلابی اردبیل

اردبیل-حماسه آفرینی مردم انقلابی اردبیل در شب‌های مقاومت و خونخواهی رهبر شهید ادامه دارد.

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کد مطلب 6891933

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