https://mehrnews.com/x3cBsJ ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۷ کد مطلب 6891933 استانها اردبیل استانها اردبیل ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۷ تداوم حماسه آفرینی مردم انقلابی اردبیل اردبیل-حماسه آفرینی مردم انقلابی اردبیل در شبهای مقاومت و خونخواهی رهبر شهید ادامه دارد. دریافت 8 MB کد مطلب 6891933 کپی شد مطالب مرتبط حماسه اقتدار مرزداران بیله سوار قرار شبانه وحدت و همدلی در مشگین شهر خروش حماسی مردم اردبیل در شبهای مقاومت خروش حماسی مردم اردبیل در موج یکصد و سی و پنجم جلوهای از همدلی و وحدت مردم در خیابانهای همدان اجتماع باشکوه عاشقان ولایت در اردبیل برچسبها اردبیل تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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