حملات جدید آمریکا به حوالی بندرعباس هیچ مصدوم غیرنظامی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر،شامگاه چهارشنبه صدای انفجارهایی در حوالی شهر بندرعباس به گوش شهروندان رسید که طبق بررسی‌های انجام شده حاصل از حمله دشمن جنایتکار آمریکایی به نقاطی در حوالی این شهر بود.

یک منبع آگاه در استانداری هرمزگان در پاسخ به پیگیری‌های انجام شده اعلام کرد: در جریان حملات جدید آمریکا به حوالی بندرعباس، تاکنون هیچ مصدوم غیرنظامی گزارش نشده و هیچ خسارتی نیز به زیرساخت‌های مسکونی و تجاری وارد نشده است.

وی تاکید کرد: وضعیت مناطق هدف در دست بررسی است و ارزیابی‌های میدانی از سوی دستگاه‌های مسئول ادامه دارد.