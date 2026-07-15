ارسلان باغانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی وقوع آتش‌سوزی در بخش‌هایی از پارک ملی گلستان، تیمی از محیط‌بانان منطقه حفاظت‌شده قرخود شهرستان سملقان با تجهیزات لازم و آمادگی کامل برای مشارکت در عملیات اطفای حریق به منطقه اعزام شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سملقان افزود: با توجه به اهمیت حفاظت از عرصه‌های طبیعی و ضرورت حضور نیروهای عملیاتی در شرایط بحرانی، محیط‌بانان این منطقه در عملیات مهار آتش‌سوزی پارک ملی گلستان مشارکت کردند.

وی با بیان اینکه محیط‌بانان علاوه بر وظایف روزمره حفاظتی، در حوادث طبیعی نیز نقش مؤثری ایفا می‌کنند، تصریح کرد: حضور میدانی و تلاش شبانه‌روزی این نیروها در کاهش خسارات به منابع طبیعی و حفظ تنوع زیستی بسیار مؤثر است.

باغانی همچنین بر اهمیت همکاری میان دستگاه‌های متولی حفاظت از محیط زیست تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی نیروهای محیط‌بانی استان‌های همجوار و حضور به‌موقع نیروهای تخصصی، از عوامل مهم در کنترل و مهار حریق در مناطق ارزشمند طبیعی است.

وی یادآور شد: پارک ملی گلستان به عنوان یکی از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های طبیعی کشور، از تنوع زیستی ارزشمندی برخوردار است و حفاظت از این میراث طبیعی نیازمند آمادگی و مشارکت مستمر نیروهای حفاظتی است.