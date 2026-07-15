رفیعی: جامعیت علمی و سیره عملی رهبر شهید باید برای نسل جوان تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر رفیعی شامگاه چهارشنبه در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی که از سوی مرجعیت عالی عراق در قم برگزار شد، با بیان اینکه شخصیت این عالم مجاهد دارای ابعاد متعدد و کم‌نظیری بود، اظهار کرد: معرفی ویژگی‌های علمی، اخلاقی، فرهنگی، سیاسی و مدیریتی رهبر شهید ضرورتی است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا جامعه به ویژه نسل جوان با زوایای مختلف شخصیت ایشان آشنا شوند.



وی با اشاره به آرزوی همیشگی رهبر شهید برای رسیدن به مقام شهادت گفت: ایشان بارها تأکید می‌کردند که اگر قرار باشد انسان جان فانی خود را در راه خدا تقدیم کند، این بزرگ‌ترین معامله با پروردگار است و شهادت را مصداق معامله مؤمن با خداوند می‌دانستند.



استاد حوزه علمیه قم افزود: رهبر شهید همواره از مرگ طبیعی اظهار نگرانی می‌کرد و اعتقاد داشت که پایان زندگی باید با شهادت در راه خدا رقم بخورد و این آرزو را بارها در سخنان خود بیان کرده بود.



رفیعی ادامه داد: این نگاه نشان‌دهنده روحیه اخلاص، ایمان و دلبستگی عمیق ایشان به فرهنگ ایثار و شهادت بود و همین روحیه در تمام سال‌های مبارزه و مسئولیت‌های مختلف ایشان جلوه داشت.



شجاعت رهبر شهید در دفاع از حق مثال‌زدنی بود



وی با اشاره به خاطره‌ای از دوران ریاست جمهوری رهبر شهید اظهار کرد: ایشان نقل می‌کردند که در اجلاس جنبش عدم تعهد، بدون ملاحظه فضای حاکم بر نشست، جنایات آمریکا را با صراحت بیان کردند و در عین حال اقدامات شوروی در حمله به افغانستان را نیز مورد انتقاد قرار دادند.



رفیعی افزود: رهبر شهید هیچ‌گاه ملاحظات سیاسی را بر بیان حقیقت ترجیح نداد و با شجاعت، ظلم و تجاوز را از هر طرف که بود محکوم می‌کرد و این روحیه، استقلال فکری و سیاسی ایشان را به نمایش می‌گذاشت.



وی بیان کرد: این شیوه رفتار نشان می‌داد که رهبر شهید تنها بر اساس تکلیف الهی سخن می‌گفت و در بیان حق، وابسته به هیچ جریان و قدرتی نبود.



استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: استقلال در موضع‌گیری و شجاعت در دفاع از حقیقت از برجسته‌ترین ویژگی‌های شخصیتی رهبر شهید به شمار می‌رفت.



عفو و گذشت از برجسته‌ترین ویژگی‌های اخلاقی ایشان بود



رفیعی با اشاره به خاطراتی از دوران مبارزات پیش از انقلاب اسلامی گفت: رهبر شهید نقل می‌کردند که پس از پیروزی انقلاب، یکی از شکنجه‌گران ساواک را که سال‌ها او را آزار داده بود، مورد عفو قرار دادند و حتی سفارش کردند با وی برخورد تندی صورت نگیرد.



وی افزود: این رفتار جلوه‌ای از روح بزرگ، گذشت و اخلاق اسلامی ایشان بود و نشان می‌داد که روحیه انتقام‌جویی در منش رهبر شهید جایگاهی نداشت.



استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: رهبر شهید همچنین از دوران زندان خاطره‌ای نقل می‌کردند که چگونه با وجود برخورد نامناسب یکی از زندانیان کمونیست، به دلیل وضعیت جسمانی او از وی پرستاری کردند و زمینه ملاقات او با همسرش را نیز فراهم ساختند.



وی گفت: همان فرد پس از مشاهده این رفتار کریمانه، نگرش خود را تغییر داد و بعدها از رفتار گذشته خود ابراز پشیمانی می‌کرد که این موضوع نشان‌دهنده تأثیر اخلاق عملی در هدایت انسان‌ها است.



ساده‌زیستی رهبر شهید برگرفته از باورهای دینی بود



رفیعی با بیان اینکه ساده‌زیستی یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته رهبر شهید بود، اظهار کرد: ایشان بارها از زندگی ساده خود در مشهد سخن گفته و تأکید کرده بودند که امکانات زندگی‌شان تفاوتی با زندگی بسیاری از مردم نداشت.



وی افزود: رهبر شهید نقل می‌کردند که بخشی از وسایل منزل خود را برای تهیه زیرانداز مورد نیاز طلاب مستمند فروختند و آن را میان آنان توزیع کردند و تنها تعداد اندکی برای استفاده شخصی باقی گذاشتند.



استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: ایشان حتی در دوران مسئولیت‌های مهم حکومتی نیز حاضر نشدند از جایگاه خود برای تعمیر منزل شخصی یا بهره‌برداری از امکانات عمومی استفاده کنند و همواره نسبت به بیت‌المال حساسیت ویژه‌ای داشتند.



وی خاطرنشان کرد: این شیوه زندگی نشان می‌دهد که ساده‌زیستی برای رهبر شهید یک شعار نبود، بلکه در تمام مراحل زندگی به آن پایبند بودند.



رهبر شهید شخصیتی جامع در عرصه‌های مختلف بود



رفیعی با اشاره به ابعاد علمی رهبر شهید اظهار کرد: ایشان در حوزه‌های قرآن، فقه، تاریخ، ادبیات، شعر، هنر، فرهنگ، سیاست و مسائل اجتماعی دارای مطالعات گسترده و دیدگاه‌های عمیق بودند.

وی افزود: رهبر شهید از دوران جوانی با محافل ادبی و شعر ارتباط داشتند، آثار مهم ادبی جهان را مطالعه کرده بودند و در مباحث ادبی و هنری نیز صاحب‌نظر محسوب می‌شدند.



استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: انتشار درس‌های خارج فقه درباره غنا و موسیقی و همچنین آثار متعدد در حوزه اندیشه‌های قرآنی و فرهنگی، بخشی از ظرفیت علمی این شخصیت برجسته را نشان می‌دهد.



وی تصریح کرد: ابعاد علمی و فکری رهبر شهید هنوز آن‌گونه که شایسته است برای جامعه معرفی نشده و گذر زمان، شناخت دقیق‌تری از جایگاه علمی و فرهنگی ایشان به دست خواهد داد.



دغدغه رهبر شهید پیشرفت فرهنگی جامعه بود



رفیعی با اشاره به دغدغه‌های فرهنگی رهبر شهید گفت: ایشان همواره درباره مسائل اجتماعی، سبک زندگی، تحکیم خانواده، معماری اسلامی، صله رحم، حقوق همسایگان و کاهش آسیب‌های اجتماعی دغدغه داشتند و این موضوعات را در سخنان خود به طور مستمر مطرح می‌کردند.



وی افزود: رهبر شهید علاوه بر شناخت عمیق از معارف اسلامی، نسبت به مسائل روز جامعه، فرهنگ عمومی، جوانان، دشمن‌شناسی و آینده کشور نیز نگاه راهبردی داشتند.



استاد حوزه علمیه قم اظهار کرد: شناخت این ویژگی‌ها نیازمند مطالعه آثار، سخنرانی‌ها و خاطرات ایشان است و باید زمینه آشنایی نسل جدید با این میراث ارزشمند بیش از گذشته فراهم شود.



وی گفت: رهبر شهید عالمی فقیه، مدیری شجاع، شخصیتی مهربان، ساده‌زیست، اهل توسل، قرآن‌شناس، تاریخ‌شناس و امیدآفرین بود و معرفی این ویژگی‌ها وظیفه‌ای مهم برای اصحاب فرهنگ، رسانه و حوزه‌های علمیه به شمار می‌رود.