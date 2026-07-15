https://mehrnews.com/x3czpC ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹ کد مطلب 6889380 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹ محفل عزاداری رهبر شهید در حرم مطهر رضوی مشهد- در این فیلم بیننده بخشی از سخنرانی حجتالاسلام شریعتیتبار در محفل عزاداری رهبر شهید در حرم مطهر رضوی باشید. دریافت 9 MB کد مطلب 6889380 کپی شد مطالب مرتبط روایت کسبه اطراف حرم مطهر رضوی از روز تشییع رهبر شهید در مشهد مشهدی ها در تجمعات شبانه از آخرین وداع با رهبر شهید روایت می کنند تصاویر دیده نشده از آمادهسازی مزار رهبر شهید بزرگداشت هفتمین شب تدفین امام شهید در حرم رضوی برگزار میشود پنجمین شب بزرگداشت رهبر شهید در حرم مطهر رضوی محفل روضهخوانی امشب حرم مطهر رضوی به یاد رهبر شهید برچسبها حرم امام رضا (ع) رهبر شهید مشهد
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