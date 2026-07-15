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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹

محفل عزاداری رهبر شهید در حرم مطهر رضوی

محفل عزاداری رهبر شهید در حرم مطهر رضوی

مشهد- در این فیلم بیننده بخشی از سخنرانی حجت‌الاسلام شریعتی‌تبار در محفل عزاداری رهبر شهید در حرم مطهر رضوی باشید.

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کد مطلب 6889380

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