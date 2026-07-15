به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در حاشیه جلسه هماهنگی زیرساختهای شهرکهای صنعتی خرمآباد، اظهار کرد: در این جلسه بر اهمیت نگاه فراسازمانی و پرهیز از نگاه بخشی به موضوع تأکید شد و مقرر شد دستگاههای اجرایی با همکاری یکدیگر موانع موجود را برطرف کنند.
وی با اشاره به وضعیت تقاطع غیرهمسطح ورودی شهرک صنعتی شماره یک، تصریح کرد: عملیات عمرانی این پروژه نیمهکاره رها شده است که باتوجهبه اعلام آمادگی مالکان برای همکاری با اداره راه و شهرسازی، مقرر شد هرچه سریعتر عملیات اجرایی آن ازسرگرفته شود.
معاون عمرانی استانداری لرستان در ادامه به موضوع تأمین آب شهرک صنعتی شماره سه اشاره کرد و گفت: مقرر شد اعتبار لازم برای انتقال آب به این شهرک، توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در اختیار شرکت آب منطقهای قرار گیرد تا پروژه در سریعترین زمان ممکن به اتمام برسد. همچنین شرکت آبوفاضلاب مکلف شد نسبت به حفر چاه تأمین آب شرب برای شهرک صنعتی و مناطق اطراف، با همکاری آب منطقهای اقدام کند.
مجیدی در خصوص تقاطعهای غیرهمسطح مسیر شهرکهای صنعتی نیز، تصریح کرد: بر اساس توافق انجامشده، اداره کل راهداری استان ۵۰ درصد هزینهها را تقبل کرده و ۵۰ درصد مابقی نیز توسط شرکت شهرکهای صنعتی و بهرهبرداران و واحدهای صنعتی تأمین خواهد شد.
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