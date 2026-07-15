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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۰

لرستان ظرفیت نخبگانی بسیار بالایی دارد

لرستان ظرفیت نخبگانی بسیار بالایی دارد

خرم‌آباد - دبیر شورای راهبری اندیشکده‌های حکمرانی و قانون‌گذاری مجلس، تأکید کرد: استان لرستان از جمله مناطقی است که ظرفیت نخبگانی بسیار بالایی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه صفربیگی در آئین اهدا احکام اعضای این شورا در لرستان که با حضور استاندار لرستان برگزار شد، گفت: این اندیشکده‌ها باهدف کم‌کردن فاصله میدان و پژوهش ایجاد شده‌اند و امروز اولین روز شروع به کار اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری در استان لرستان است.

وی ادامه داد: استان لرستان از جمله مناطقی است که ظرفیت نخبگانی بسیار بالایی دارد که نه‌تنها قادر به ارائه پیشنهاد و راهکار در خصوص موضوعات و مسائل استان هستند، بلکه در سطح ملی هم قادر به ایجاد کنش و تأثیر در این زمینه‌ها هستند.

دبیر شورای راهبری اندیشکده‌های حکمرانی و قانون‌گذاری مجلس، بیان داشت: اندیشکده‌ها، فرصتی برای حضور نخبگان در تمامی عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... با همه سلیقه‌ها فراهم کرده‌اند.

صفربیگی، عنوان کرد: این اندیشکده‌ها در ۲۴ حوزه فعالیت دارند و باتوجه‌به پیچیدگی شرایط جنگ و پساجنگ، ایده‌ها و پیشنهادات نخبگان قطعاً در این مسیر، مؤثر خواهد بود.

کد مطلب 6889392

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