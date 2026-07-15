لرستان ظرفیت نخبگانی بسیار بالایی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه صفربیگی در آئین اهدا احکام اعضای این شورا در لرستان که با حضور استاندار لرستان برگزار شد، گفت: این اندیشکدهها باهدف کمکردن فاصله میدان و پژوهش ایجاد شدهاند و امروز اولین روز شروع به کار اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری در استان لرستان است.
وی ادامه داد: استان لرستان از جمله مناطقی است که ظرفیت نخبگانی بسیار بالایی دارد که نهتنها قادر به ارائه پیشنهاد و راهکار در خصوص موضوعات و مسائل استان هستند، بلکه در سطح ملی هم قادر به ایجاد کنش و تأثیر در این زمینهها هستند.
دبیر شورای راهبری اندیشکدههای حکمرانی و قانونگذاری مجلس، بیان داشت: اندیشکدهها، فرصتی برای حضور نخبگان در تمامی عرصههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... با همه سلیقهها فراهم کردهاند.
صفربیگی، عنوان کرد: این اندیشکدهها در ۲۴ حوزه فعالیت دارند و باتوجهبه پیچیدگی شرایط جنگ و پساجنگ، ایدهها و پیشنهادات نخبگان قطعاً در این مسیر، مؤثر خواهد بود.
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