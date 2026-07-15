به گزارش خبرگزاری مهر، در آیینی که در محل مرکز رشد و فناوری دانشگاه لرستان برگزار شد، اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری لرستان با حضور جمعی از مدیران و دانشگاهیان، به طور رسمی افتتاح شد.
این مراسم با حضور حسن بهاروند عضو شورای راهبری اندیشکدههای حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، حمزه صفربیگی دبیر اندیشکدههای حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهشهای مجلس، امید امیدی شاهآباد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان، حسین حاتمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان و جمعی از دانشگاهیان برگزار شد.
تأسیس این اندیشکده باهدف همافزایی بین نظام دانشگاهی و نظام قانونگذاری کشور صورتگرفته است تا ظرفیتهای علمی و پژوهشی استان لرستان در مسیر تدوین سیاستهای کلان و اصلاح قوانین، به کار گرفته شود.
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