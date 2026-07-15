محسن رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت هفته بهزیستی عملکرد این نهاد را تشریح کرد و با اشاره به شبکه گسترده خدمات تحت پوشش گفت: در شاهرود ۵۶ مرکز، مؤسسه، خیریه و مرکز روزانه و شبانه‌روزی زیر نظر بهزیستی فعالیت می‌کنند که شامل ۱۸ مؤسسه، چهار کمپ ترک اعتیاد، پنج مرکز مشاوره، هشت مرکز مثبت زندگی، هفت مرکز شبانه‌روزی و تعدادی مرکز روزانه است.

رئیس اداره بهزیستی شاهرود با بیان اینکه مراکز شبانه‌روزی و روزانه این شهرستان در مجموع از حدود ۶۵۰ نفر نگهداری می‌کنند، افزود: این مراکز برای ارائه خدمات، یارانه دولتی دریافت می‌کنند که در سال جاری افزایش قابل‌توجهی داشته است.

رضایی جزئیات افزایش یارانه‌ها را به‌این‌ترتیب اعلام کرد: یارانه نگهداری افراد مجهول‌الهویه در مراکز شبانه‌روزی از ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان (افزایش حدود ۷۰ درصدی) و یارانه افراد غیرمجهول در حوزه توانبخشی از هشت میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

وی افزود: یارانه مراکز توانبخشی روزانه نیز از پنج میلیون تومان به هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته و خانه اوتیسم نیز امسال به ازای هر نفر ۱۰ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان یارانه دولتی دریافت می‌کند.

رضایی همچنین گفت: در طرح مراقبان نیز به ازای هر نفر هشت میلیون تومان و در طرح ویزیت در منزل چهار میلیون تومان یارانه پرداخت می‌شود.

رئیس اداره بهزیستی شاهرود در حوزه سلامت اجتماعی هم تصریح کرد: برای نگهداری کودکان، نوجوانان و شیرخوارگاه‌ها به ازای هر نفر چهار میلیون تومان و برای هر فرد دارای معلولیت شش میلیون تومان یارانه اختصاص یافته است.

رضایی درباره حمایت از درمان اعتیاد نیز گفت: در سال ۱۴۰۴، برای ۱۵۵ نفر از افراد کم‌بضاعت متقاضی ترک اعتیاد، ۲۵۵ میلیون تومان یارانه پرداخت شد.

وی همچنین افزود: در مراکز ترک اعتیاد شهرستان، یک هزار و ۷۳ نفر موفق به ترک اعتیاد شدند که ۹۲۷ نفر مرد و ۱۴۶ نفر زن بودند.

رئیس بهزیستی شاهرود با اشاره به خدمات مشاوره‌ای افزود: طی یک سال گذشته، ۱۲۶ نفر از طرح «یاری‌برگ» استفاده کردند و در مجموع ۲۹۲ جلسه مشاوره با پرداخت ۱۱۰ میلیون تومان از سوی بهزیستی برای آنان تأمین شد.

رضایی با بیان اینکه در بخش مشاوره ژنتیک نیز ۹۴ نفر از خدمات یارانه‌ای بهره‌مند شدند و برای ۱۱۲ خدمت، ۴۵ میلیون تومان یارانه پرداخت شد، افزود: در حال حاضر سه مرکز خصوصی و یک مرکز دولتی مشاوره ژنتیک در شاهرود فعال هستند.

رئیس اداره بهزیستی شاهرود با اشاره به اقدامات حوزه مسکن مددجویان بیان کرد: سال گذشته ۱۷ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان برای ساخت مسکن مددجویان و دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان نیز برای ودیعه مسکن پرداخت شد.

وی گفت: همچنین ۲۴ واحد مسکونی ویژه مددجویان در دست ساخت است و افراد واجد شرایط به اداره راه و شهرسازی معرفی می‌شوند.

رضایی از پرداخت ۲۲۲ میلیون تومان کمک‌هزینه جهیزیه از محل مشارکت‌های مردمی خبر داد و افزود: در حوزه اشتغال نیز در سال ۱۴۰۴ برای ۱۰۷ نفر پرونده تشکیل شد که ۸۵ نفر موفق به دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی به میزان ۲۰۰ میلیون تومان برای هر نفر با نرخ کم‌بهره شدند.

وی با اشاره به حمایت‌های بیمه‌ای اضافه کرد: سال گذشته چهار نفر از بیمه خویش‌فرمایی و کارفرمایی بهره‌مند شدند که برای آنان ۱۲۷ میلیون و ۸۴۰ هزار ریال هزینه شد.

رئیس بهزیستی شاهرود در خاتمه تصریح کرد: همچنین ۱۲۷ نفر از کارفرمایان به‌کارگیرنده افراد دارای معلولیت تحت پوشش قرار گرفتند و در این بخش ۱۱ میلیارد و ۶۲۵ میلیون ریال حمایت مالی پرداخت شد.