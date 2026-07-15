موافقت آمریکا با فروش ۲ میلیارد دلار تسلیحات موشکی به عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد با یک معامله احتمالی برای فروش ۲۰ هزار دستگاه سامانه هدایت دقیق موشکی و تجهیزات مرتبط به عربستان سعودی به ارزش تقریبی ۱.۹۶ میلیارد دلار موافقت کرده است.

بر اساس اعلام وزارت خارجه آمریکا، این معامله شامل فروش حداکثر ۲۰ هزار سامانه هدایت موشکی مدل APKWS-IIبه عربستان سعودی خواهد بود.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد ارزش این قرارداد فروش به ریاض حدود یک میلیارد و ۹۶۰ میلیون دلار برآورد شده است.

طبق این بیانیه، عربستان درخواست خرید حداکثر ۱۰ هزار واحد سامانه هدایت موشکی هوا به هوا و هوا به زمین مدل APKWS-II را ارائه کرده است.

وزارت خارجه آمریکا افزود که درخواست عربستان شامل پرتابگرهای موشک هوا به هوای LAU-۱۳۱، سرجنگی‌های با قدرت انفجاری بالاMk-۱۵۲، موتورهای موشکی MK۶۶، ماسوره‌های مجاورتی.، سرجنگی‌های آموزشی WTU-۱/B و همچنین موتورهای موشکی غیرفعال MK۶۶ نیز می‌شود.