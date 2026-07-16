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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۷:۲۶

واگذاری زمین قانون جوانی جمعیت تا پایان سال در چالوس تکمیل می‌شود

واگذاری زمین قانون جوانی جمعیت تا پایان سال در چالوس تکمیل می‌شود

چالوس- مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری مازندران گفت: فرآیند واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط در شهرستان چالوس تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سمیه محمدی شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه امور بانوان و خانواده شهرستان چالوس با اشاره به وضعیت جمعیتی استان اظهار کرد: مازندران پس از گیلان، دومین استان کشور از نظر نرخ سالمندی است و این موضوع ضرورت اجرای دقیق سیاست‌های جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را بیش از گذشته آشکار می‌کند.

وی اشتغال و تأمین مسکن را از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت دانست و افزود: تاکنون ۶۲ نفر از متقاضیان واجد شرایط برای دریافت زمین در شهرستان ثبت‌نام کرده‌اند که چهار نفر زمین خود را تحویل گرفته‌اند و فرآیند واگذاری به سایر مشمولان نیز تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری مازندران با تأکید بر ضرورت حمایت از بانوان شاغل در دستگاه‌های اجرایی، خواستار توجه ویژه به توسعه مشاغل خرد و خانگی، اجرای برنامه‌های غربالگری سلامت، تسهیل پرداخت تسهیلات، آموزش‌های پیشگیرانه در حوزه آسیب‌های اجتماعی و احداث پارک ویژه بانوان شد.

محمدی همچنین شناسایی محلات و مناطق آسیب‌پذیر، کاهش آسیب طلاق، ایجاد بازارچه دائمی برای عرضه محصولات بانوان سرپرست خانوار و تقویت برنامه‌های حمایتی از خانواده را از اولویت‌های این کارگروه عنوان کرد.

در ادامه، یحیی یوسف‌پور، فرماندار چالوس، با اشاره به نقش بانوان در توسعه اجتماعی و فرهنگی شهرستان گفت: مقابله با آسیب‌های اجتماعی تنها با مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و همراهی مردم امکان‌پذیر است و ظرفیت قرارگاه‌های محله‌محور باید برای حل مسائل اجتماعی بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

وی از پیگیری طرح‌های تأمین مسکن ویژه قانون جوانی جمعیت در شهرستان‌های چالوس و نوشهر خبر داد و افزود: راه‌اندازی کمپ ماده ۱۶ در غرب مازندران از نیازهای مهم منطقه است و می‌تواند نقش مؤثری در ساماندهی آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.

فرماندار چالوس با اشاره به شاخص‌های عملکردی شهرستان اظهار کرد: اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و اقدامات پیشگیرانه موجب شده آمار خودکشی در فاصله سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ حدود ۵۰ درصد کاهش یابد.

یوسف‌پور همچنین بر اجرای برنامه‌های فرهنگی مؤثر در حوزه عفاف و حجاب با مشارکت مردم، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی تأکید کرد.

کد مطلب 6889508

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