به گزارش خبرنگار مهر، سمیه محمدی شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه امور بانوان و خانواده شهرستان چالوس با اشاره به وضعیت جمعیتی استان اظهار کرد: مازندران پس از گیلان، دومین استان کشور از نظر نرخ سالمندی است و این موضوع ضرورت اجرای دقیق سیاستهای جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را بیش از گذشته آشکار میکند.
وی اشتغال و تأمین مسکن را از مهمترین پیشنیازهای تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت دانست و افزود: تاکنون ۶۲ نفر از متقاضیان واجد شرایط برای دریافت زمین در شهرستان ثبتنام کردهاند که چهار نفر زمین خود را تحویل گرفتهاند و فرآیند واگذاری به سایر مشمولان نیز تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری مازندران با تأکید بر ضرورت حمایت از بانوان شاغل در دستگاههای اجرایی، خواستار توجه ویژه به توسعه مشاغل خرد و خانگی، اجرای برنامههای غربالگری سلامت، تسهیل پرداخت تسهیلات، آموزشهای پیشگیرانه در حوزه آسیبهای اجتماعی و احداث پارک ویژه بانوان شد.
محمدی همچنین شناسایی محلات و مناطق آسیبپذیر، کاهش آسیب طلاق، ایجاد بازارچه دائمی برای عرضه محصولات بانوان سرپرست خانوار و تقویت برنامههای حمایتی از خانواده را از اولویتهای این کارگروه عنوان کرد.
در ادامه، یحیی یوسفپور، فرماندار چالوس، با اشاره به نقش بانوان در توسعه اجتماعی و فرهنگی شهرستان گفت: مقابله با آسیبهای اجتماعی تنها با مشارکت همه دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی و همراهی مردم امکانپذیر است و ظرفیت قرارگاههای محلهمحور باید برای حل مسائل اجتماعی بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.
وی از پیگیری طرحهای تأمین مسکن ویژه قانون جوانی جمعیت در شهرستانهای چالوس و نوشهر خبر داد و افزود: راهاندازی کمپ ماده ۱۶ در غرب مازندران از نیازهای مهم منطقه است و میتواند نقش مؤثری در ساماندهی آسیبهای اجتماعی داشته باشد.
فرماندار چالوس با اشاره به شاخصهای عملکردی شهرستان اظهار کرد: اجرای برنامههای فرهنگی، آموزشی و اقدامات پیشگیرانه موجب شده آمار خودکشی در فاصله سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ حدود ۵۰ درصد کاهش یابد.
یوسفپور همچنین بر اجرای برنامههای فرهنگی مؤثر در حوزه عفاف و حجاب با مشارکت مردم، دستگاههای اجرایی و نهادهای فرهنگی تأکید کرد.
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