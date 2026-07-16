به گزارش خبرنگار مهر، پژوهش‌سرای دانش‌آموزی زهرا علامه تنکابنی پس از ۱۸ سال صبح پنجشنبه با حضور وزیر آموزش و پرورش، مسئولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه آموزشی و پژوهشی با زیربنای ۲ هزار و ۷۵۲ متر مربع، عملیات اجرایی خود را در سال ۱۳۸۷ آغاز کرد و در سال ۱۴۰۵ تکمیل و افتتاح شد.

رئیس آموزش و پرورش تنکابن در آیین بهره‌برداری این پروژه با اشاره به روند اجرای آن اظهار کرد: اسکلت اولیه ساختمان با اعتبار اهدایی خیر نیک‌اندیش، زنده‌یاد علامه و با پیگیری نماینده وی ، احداث شد و در ادامه، تکمیل پروژه با استفاده از اعتبارات دولتی، مشارکت خیرین مدرسه‌ساز و حمایت مسئولان در دوره‌های مختلف انجام گرفت.

جعفر پلهم صالحی افزود: در سال‌های اخیر، با پیگیری‌های دکتر سید شمس‌الدین حسینی، نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی و همچنین حمایت‌های سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، روند تکمیل پروژه سرعت بیشتری گرفت و بخشی از تجهیزات تخصصی مورد نیاز این مجموعه نیز تأمین شد.

به گفته وی، ارزش هزینه‌های انجام‌شده برای ساخت این مجموعه بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی زهرا علامه تنکابنی شامل آزمایشگاه‌های مرکزی، ۱۲ کارگاه مهارتی، سالن اجتماعات، کتابخانه و فضاهای آموزشی و پژوهشی است و با هدف توسعه فعالیت‌های علمی، پژوهشی و مهارت‌آموزی دانش‌آموزان غرب مازندران مورد بهره‌برداری قرار گرفت.