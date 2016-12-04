احمد ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تا سال ۹۲ در مجموع ۹ پژوهش سرا در سطح استان فعال بود اما از سال ۹۲ تاکنون ۱۰ پژوهش سرای دیگر نیز به بهره‌برداری رسیده است.

وی متذکر شد: هر ناحیه آموزشی استان یک پژوهش سرای دانش‌آموزی دارد و در واقع پژوهش سراها فرصتی برای فعالیت پژوهشی دانش آموزان فراهم ساخته‌اند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان با تأکید به اینکه در پژوهش سراهای دانش‌آموزی در واقع دانشمندان آینده تربیت می‌شوند، ادامه داد: علاوه بر این در هنرستان‌ها نیز رشته‌هایی با ماهیت کارآفرینی دایر شده است.

ناصری تصریح کرد: در واقع رشته‌های تحصیلی که می‌تواند در کوتاه‌مدت با بازار ارتباط برقرار کند و رشته‌های مهارتی در اولویت برنامه‌های آموزشی هنرستان‌ها است.

وی بخش مهمی از برنامه‌های پژوهشی آموزش‌وپرورش استان را در حوزه مربیان و معلمان دانست و افزود: به همین منظور طرح درس پژوهی برای معلمان اجرا می‌شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان به تولید محتوای الکترونیک توسط مربیان اشاره و تصریح کرد: در جشنواره سراسری که اخیراً برگزار شده استان اردبیل دستاوردهای مطلوبی داشته و نشان می‌دهد فعالیت پژوهشی معلمان با رشد همراه است.

ناصری به برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس اشاره و تأکید کرد: علاوه بر این در مدارس انجام فعالیت‌های جمعی پژوهشی مورد تشویق است و در نمره نهایی دانش آموزان نیز تأثیرات مثبت دارد.