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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۴

مدیرکل آموزش‌وپرورش اردبیل:

۱۹ پژوهش سرای دانش‌آموزی در اردبیل فعال است

۱۹ پژوهش سرای دانش‌آموزی در اردبیل فعال است

اردبیل – مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اردبیل با تأکید به اهمیت پژوهش سراها در شکل‌دهی به فعالیت‌های پژوهشی دانش آموزان از فعالیت ۱۰ پژوهش سرا در استان خبر داد.

احمد ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تا سال ۹۲ در مجموع ۹ پژوهش سرا در سطح استان فعال بود اما از سال ۹۲ تاکنون ۱۰ پژوهش سرای دیگر نیز به بهره‌برداری رسیده است.

وی متذکر شد: هر ناحیه آموزشی استان یک پژوهش سرای دانش‌آموزی دارد و در واقع پژوهش سراها فرصتی برای فعالیت پژوهشی دانش آموزان فراهم ساخته‌اند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان با تأکید به اینکه در پژوهش سراهای دانش‌آموزی در واقع دانشمندان آینده تربیت می‌شوند، ادامه داد: علاوه بر این در هنرستان‌ها نیز رشته‌هایی با ماهیت کارآفرینی دایر شده است.

ناصری تصریح کرد: در واقع رشته‌های تحصیلی که می‌تواند در کوتاه‌مدت با بازار ارتباط برقرار کند و رشته‌های مهارتی در اولویت برنامه‌های آموزشی هنرستان‌ها است.

وی بخش مهمی از برنامه‌های پژوهشی آموزش‌وپرورش استان را در حوزه مربیان و معلمان دانست و افزود: به همین منظور طرح درس پژوهی برای معلمان اجرا می‌شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان به تولید محتوای الکترونیک توسط مربیان اشاره و تصریح کرد: در جشنواره سراسری که اخیراً برگزار شده استان اردبیل دستاوردهای مطلوبی داشته و نشان می‌دهد فعالیت پژوهشی معلمان با رشد همراه است.

ناصری به برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس اشاره و تأکید کرد: علاوه بر این در مدارس انجام فعالیت‌های جمعی پژوهشی مورد تشویق است و در نمره نهایی دانش آموزان نیز تأثیرات مثبت دارد.

کد مطلب 3840333
محمد میرزایی ناطق

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