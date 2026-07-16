به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، پیتر جکسون که بیش از ۱۲ سال است هیچ فیلم بلند داستانی نساخته و تنها در دنیای مستند حضور داشته، تأیید کرده است که به زودی بازخواهد گشت و فیلم بعدی‌اش دنباله «ماجراهای تن‌تن» خواهد بود.

جکسون اضافه کرده که به تازگی فیلمنامه فیلم را با همکارش فران والش به پایان رسانده است.

جکسون در مصاحبه با سایت «گلد دربی» گفته است: من و فران داشتیم فیلمنامه‌ای برای فیلم بعدی «تن‌تن» می‌نوشتیم، زیرا ۱۵ سال پیش، استیون اسپیلبرگ یک فیلم «تن‌تن» را کارگردانی کرد که من تهیه کننده آن بودم. آن موقع قرار بود من مستقیم به سراغ فیلم دوم بروم و جایمان را با هم عوض کنیم، یعنی من فیلم دوم را کارگردانی کنم و او تهیه‌کننده آن باشد. متأسفانه ۱۵ سال طول کشید تا به این مرحله برسیم، کمی دیر شد! اما این یک داستان جاودانه است و ما تازه کار را تمام کردیم و احتمالاً فیلم بعدی که من کارگردانی خواهم کرد، یک فیلم از مجموعه «تن‌تن» خواهد بود.

آخرین فیلمی که از جکسون به عنوان کارگردان راهی سینماها شد، «هابیت: نبرد پنج ارتش» در سال ۲۰۱۴ بود. ۱۲ سال کار نکردن برای یک فیلمساز، آن هم برای کسی که می‌تواند برای هر فیلمی که بخواهد، چراغ سبز بگیرد، مدت زیادی است.

چرا جکسون در ۱۲ سال فیلمی کارگردانی نکرده است؟ او به تازگی اعتراف کرد که از دست دادن فیلمبردار قدیمی‌اش اندرو لزنی مانع شد تا او علاقه‌ای به بازگشت داشته باشد. او احساس کرد که پس از او نمی‌تواند به مدیر فیلمبردار دیگری اعتماد کند و افزود که همکاری با لزنی هر تصمیم بصری در فیلم‌هایش را شکل داده است.

شاید اولین فیلم «تن‌تن» در آمریکا فروش زیادی نداشت، اما در فرانسه بسیار موفق بود.

در واقع سال ۲۰۱۸ اسپیلبرگ، که یکی از تهیه‌کنندگان آن هم بود، از تمایل جکسون برای کارگردانی «تن‌تن ۲» خبر داد. از آن زمان، این پروژه مدت‌ها در حالت سکون بوده است.

دنباله این فیلم با اقتباس از «ماجراهای تن‌تن: زندانیان خورشید»، «هفت گوی بلورین» و «معبد خورشید» ساخته خواهد شد. فیلم سال ۲۰۱۱ نیز با اقتباس از سه کتاب «راز اسب شاخدار»، «خرچنگ با پنجه‌های طلایی» و «گنج راکهام قرمز» ساخته شده بود.

به جز ۶ فیلم «ارباب حلقه‌ها» و «هابیت»، کارنامه جکسون قبل از این خواب زمستانی شامل «موجودات آسمانی»، «کینگ کونگ»، «بدمزه»، «ترس‌آفرین‌ها» و «استخوان‌های دوست‌داشتنی» است.