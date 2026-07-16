استفاده مردم ایلام از کالابرگ بدون هیچ مشکلی در جریان است

علی رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادامه روند شارژ کالابرگ الکترونیکی در سطح استان، در گفتوگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: از روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه، اعتبار کالابرگ تمامی سرپرستان خانوار با کدهای ملی ۷، ۸ و ۹ شارژ میشود.
وی با بیان اینکه این اقدام در راستای اجرای سیاستهای حمایتی دولت و تأمین معیشت خانوارهای کمدرآمد صورت میگیرد، افزود: مبلغ شارژ شده برای هر نفر یک میلیون تومان است و سرپرستان خانوار میتوانند با مراجعه به فروشگاههای طرف قرارداد، از این اعتبار استفاده کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام با اشاره به اینکه اعتبار کالابرگ تیرماه تا پایان مردادماه قابل استفاده است، تصریح کرد: سرپرستان خانوار میتوانند با مراجعه به سامانههای مربوطه و یا هنگام خرید، موجودی خود را بررسی کنند.
رشیدی خاطرنشان کرد: با توجه به برنامهریزیهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شارژ کالابرگ به صورت منظم و طبق زمانبندی اعلامی انجام میشود و امیدواریم این حمایتها بتواند بخشی از دغدغههای معیشتی خانوارهای استان را برطرف کند.
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