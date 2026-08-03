تداوم حمایت از فروشگاه‌ های طرح کالابرگ در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، علی لقمانی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به روند پرداخت مطالبات فروشگاههای طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی اظهار کرد: با هدف تسویه به موقع مطالبات فروشگاه ها و در راستای اجرای دقیق ضوابط بودجهای، فرآیند پرداخت مطالبات با تأمین تدریجی منابع مالی در حال انجام است.
وی افزود: بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تسویهحساب فروشگاهها پس از وصول منابع جزء (۳) ذیل ماده ۶۷ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور انجام میشود و به محض تأمین منابع جدید، مطالبات بر اساس اولویت «قدیم به جدید» پرداخت خواهد شد؛ به این معنا که ابتدا بدهیهای معوق بر اساس تاریخ ایجاد تسویه شده و سپس سایر مطالبات به ترتیب زمانی پرداخت میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه تاکنون مطالبات فروشگاهها تا ۳۰ تیرماه تسویه شده است، گفت: با توجه به روند تأمین منابع، پیشبینی میشود تسویه سایر مطالبات نیز در بازه زمانی ۲ تا ۴ هفته انجام شده و این روند تا پرداخت کامل مطالبات ادامه یابد.
لقمانی با تأکید بر اینکه تسریع در پرداخت مطالبات از اولویتهای دولت است، خاطرنشان کرد: علاوه بر نظارت مستمر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سایر دستگاههای اجرایی ذیربط نیز روند تأمین منابع و تسریع در پرداختها را بهصورت مستمر پیگیری میکنند.
وی تصریح کرد: در همین راستا، رئیسجمهور نیز دستورات لازم را برای تأمین منابع مالی صادر کرده است که بیانگر عزم جدی دولت برای استمرار اجرای موفق طرح کالابرگ الکترونیکی، حمایت از فروشگاهها و حفظ اعتماد ذینفعان این طرح ملی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان همچنین از آغاز مرحله جدید شارژ اعتبار طرح کالابرگ الکترونیکی خبر داد و گفت: اعتبار سرپرستان خانوار بر اساس رقم آخر کد ملی و به صورت مرحلهای شارژ خواهد شد؛ بهگونهای که خانوارهای دارای رقم پایانی ۰، ۱ و ۲ از ۱۵ مرداد، خانوارهای دارای رقم پایانی ۳، ۴، ۵ و ۶ از ۲۵ مرداد و سایر سرپرستان خانوار نیز تا ۵ شهریور اعتبار خود را دریافت خواهند کرد.
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