استان ایلام آماده میزبانی از زائران اربعین حسینی است 

احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جلسات ستاد اربعین استان به صورت منظم برگزار شد و در همه بخش‌های ، حمل نقل ، اسکان تغذیه، تأمین آب خنک و یخ ساماندهی میدان اربعین، پارکینگ ها اقدامات خوبی انجام شده است

وی ادامه داد: مردم استان و دستگاه های اجرایی استان آماده میزبانی از زائران اربعین حسینی هستند

استاندار ایلام گفت: آمارها نشان میدهد که امسال شاهد افزایش تردد ها از مرز مهران باشیم چون در دهه اول محرم نسبت‌ به‌ سال گذشته ۵۰ درصد افزایش تردد ثبت شده و براساس آمار ثبت نام در سامانه سما نشان می‌دهد امسال تردد ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش تردد از مرز مهران خواهیم داشت

وی بااشاره به اینکه مرز مهران نزدیک ترین مرز به عتبات عالیات است ،گفت: این مرز انتخاب اول زائران برای تردد به عتبات عالیات است

استاندار ایلام ادامه داد: امسال درکنار مرز مهران، مرز چیلات دهلران به عنوان مرز کمکی دیده شده است.

وی به تکمیل زیرساخت‌های لازم در مرز چیلات اشاره وکرد : امسال تردد ها به صورت محدود از طریق مرز چیلات انجام می شود و در سال های آیند به عنوان مرز کمکی در کنار مرز مهران فعالیت کند و وجود این دو مرز سبب خواهد شد که تردد زائران عتبات از مرزهای استان ایلام بیشتر شود.

استاندار ایلام گفت: با جود این دو مرز و افزایش دیگر مرزها در استان ظرفیت بیشتر زائران و نزدیکی به کشور عراق در بحث مبالات کالا صادراتی مؤثر باشد