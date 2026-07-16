آمریکا تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات از برزیل وضع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: امروز رئیسجمهور ترامپ به دفتر نماینده تجاری ایالات متحده (USTR) دستور داد تا تعرفهای ۲۵ درصدی بر بخش عمدهای از واردات از برزیل اعمال کند.
وزیر امور خارجه آمریکا در این باره ادعا کرد: جای هیچگونه ابهامی درباره دلیل (بهانه) این اقدام نیست: لولا رئیسجمهور برزیل و دولتش با حسن نیت با ایالات متحده مذاکره نکردهاند! سیاستهای اقتصادی او هم برای آمریکاییها و هم برای برزیلیها زیانبار است.
وی سپس مدعی شد: در طول یک سال گذشته، لولا منافع شخصی و خودخواهی خود را بر دستیابی به توافقی برای رفاه مردم برزیل مقدم دانسته است و این تعرفهها، بهای آن رویکرد محسوب میشوند!
این در حالیست که دولت ترامپ به بهانه های واهی از ابزار وضع تعرفه علیه کشورهایی که بر اساس سیاست مستقل خود رفتار کرده و با سیاست های دیکته شده از سوی واشنگتن همسو نیستند، استفاده می کند.
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