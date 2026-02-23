به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی تروث سوشال به موضع گیری علیه دیوان عالی آمریکا در نقض دستور تعرفه ای خود پرداخت.

رئیس جمهور آمریکا در این خصوص اعلام کرد: دیوان عالی آمریکا (که مدتی به دلیل بی‌احترامی از حروف کوچک برای آن استفاده خواهم کرد!) به طور ناگهانی و ناخواسته به من به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده قدرت و اختیارات بسیار بیشتری نسبت به قبل از حکم مسخره، احمقانه و بسیار تفرقه‌انگیز بین‌المللی‌شان داد.

دونالد ترامپ، اضافه کرد: اولاً من می‌ توانم از مجوزها برای انجام کارهای کاملاً بزرگ در قبال کشورهای خارجی، به ویژه کشورهایی که دهه‌ هاست ما را سرکیسه می‌ کنند، استفاده کنم؛ اما به طرز غیرقابل فهمی، طبق حکم (صادره کنونی)، نمی‌توانم از آنها هزینه دریافت کنم؛ چرا ایالات متحده نمی‌تواند این کار را انجام دهد؟ ارائه مجوز برای دریافت هزینه است. من جواب را می‌دانم! دادگاه همچنین تمام تعرفه‌ های دیگر را که تعدادشان زیاد است، تأیید کرده است و همه آنها می‌ توانند به شکلی بسیار قدرتمندتر و زننده‌ تر، با قطعیت قانونی نسبت به تعرفه‌ هایی که در ابتدا استفاده می‌ شدند، مورد استفاده قرار گیرند.

وی افزود: دیوان عالی بی‌ کفایت ما کار بزرگی برای افراد نادرست انجام داد و به همین دلیل باید از خود شرمنده باشد. این دیوان عالی راهی برای رسیدن به نتیجه اشتباه پیدا خواهد کرد، نتیجه‌ای که دوباره چین و کشورهای مختلف دیگر را شاد و ثروتمند خواهد کرد. بگذارید دیوان عالی ما به تصمیم‌ گیری‌ هایی ادامه دهد که برای آینده ملت ما بسیار بد و مضر هستند - من وظیفه‌ ای برای انجام دادن دارم.

دیوان آمریکا جمعه پیش در حکمی کم‌سابقه بخش مهمی از سیاست اقتصادی دولت دونالد ترامپ را غیرقانونی اعلام کرد و با رأی ۶ قاضی در برابر ۳ قاضی، استفاده رئیس‌جمهور از اختیارات اضطراری برای اعمال تعرفه‌های گسترده بر واردات را مغایر قانون فدرال دانست. این رأی نه‌تنها یک شکست حقوقی سنگین برای ترامپ به شمار می‌رود، بلکه پیامدهای سیاسی و اقتصادی قابل‌توجهی برای آینده سیاست تجاری آمریکا به همراه خواهد داشت.

پرونده‌ای که به این حکم منتهی شد، به تصمیم ترامپ برای اعمال مجموعه‌ای از تعرفه‌های موسوم به «روز رهایی» بازمی‌گردد؛ تعرفه‌هایی که بر طیف گسترده‌ای از شرکای تجاری آمریکا، از جمله چین، مکزیک، کانادا، هند و برزیل تحمیل شده بود.

این تعرفه‌ها در برخی موارد به ۵۰ درصد و در قبال چین حتی تا ۱۴۵ درصد افزایش یافته بود. کاخ سفید این اقدامات را واکنشی به «کسری تجاری مزمن» و آنچه ترامپ «وضعیت اضطراری ملی» در حوزه تجارت خارجی توصیف می‌کرد، اعلام کرده بود.