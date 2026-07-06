نتانیاهو: من و ترامپ روشهای متفاوتی داریم
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز اعلام کرد: هنوز تاریخی برای دیدار من با رئیس جمهور آمریکا تعیین نشده است و امیدوارم بتوانم پیشرفتهای حاصلشده در مسیر صلح با لبنان را به او ارائه دهم.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تلاش برای غلبه بر افشاگری های متعدد رسانه های جریان اصلی مبنی بر وجود اختلافات بسیار میان وی و ترامپ، مدعی شد: هیچ اختلاف نظر اساسی با واشنگتن وجود ندارد؛ من و رئیسجمهور ترامپ روش های متفاوتی در بیان داریم، اما بهترین متحدان یکدیگر هستیم.
بنیامین نتانیاهو که با تجمعات گسترده ای از سوی شهرک نشینان مخالف اقدامات بی نتیجه اش در اراضی اشغالی مواجه است، ادعا کرد: تضعیف ایران، راه را برای دستیابی به توافق های صلح جدید، مشابه «پیمان ابراهیم»، هموار میکند. برخلاف ترکیه، اسرائیل در مقابله با ایران در کنار ایالات متحده ایستاد.
وی مدعی شد: ترکیه کشوری فوقالعاده است، اما رهبری آن بر عهده کسی است که آشکارا خواستار نابودی اسرائیل است. من قویاً با تحویل جنگندههای اف-۳۵ به ترکیه مخالفم، زیرا این اقدام توازن قوا را که مبتنی بر برتری اسرائیل است، برهم میزند!
گفتنی است که محور اصلی نگرانی این روزهای کابینه نتانیاهو از آنکارا، تقویت زمزمههای رسانهای در مورد احتمال فروش جنگندههای نسل پنجم F-۳۵ به ترکیه توسط آمریکاست. دکترین امنیتی اسرائیل همواره بر «برتری کیفی نظامی» مطلق در منطقه استوار بوده است. ورود F-۳۵ به ناوگان ترکیه، این برتری هوایی را در برابر یک بازیگر منطقهای به چالش میکشد.
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