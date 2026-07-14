به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، رو خانا نماینده دموکرات آمریکا تاکید کرد که ارتش رژیم صهیونیستی در خصوص واقعه بازداشت وی در کرانه باختری دروغ می گوید و نظامیان صهیونیست در این بازداشت دست داشتند.

وی اضافه کرد: ارتش اسرائیل بازداشت من توسط سربازانش را تکذیب و ادعا کرده است که آنها فقط برای متفرق کردن جمعیت آمده‌ بودند. آنها دروغ می گویند.

رو خانا تاکید کرد که در جریان بازدیدش از کرانه باختری، توسط شهرک‌نشینان مسلح صهیونیست که زمین‌های فلسطینی ها را اشغال کرده بودند بازداشت شد. چهار نظامی صهیونیست نیز به محل این واقعه رسیدند و در این روند دست داشتند. افرادی که او و چند شهروند آمریکایی دیگر را بازداشت کردند با شهرک‌نشین صهیونیستی به نام ینون لوی مرتبط بودند؛ کسی که فلسطینی ها را به قتل می رساند.

رو خانا از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی خواست تا تحقیقاتی را در مورد این شهرک‌نشینان و چهار سرباز اسرائیلی آغاز کند.

وی پیشتر اعلام کرده بود که شهرک‌ نشینان مسلح صهیونیست با اسلحه جلوی وسیله نقلیه آنها را گرفتند.