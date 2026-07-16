به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی صبح پنجشنبه در نشست مسئولان بهزیستی مازندران، ضمن تسلیت ایام سوگواری و گرامیداشت شهدای کربلا و رهبر شهید افزود: آنچه امروز در بهزیستی شاهد آن هستیم، حاصل سالها تلاش صادقانه و مشارکت انسانهای نیکاندیشی است که برای کاهش آلام نیازمندان از هیچ کوششی دریغ نکردهاند.
ضرورت تغییر رویکرد از درمان به پیشگیر
محمدی لائینی با اشاره به بازدید اخیر خود از یکی از مراکز نگهداری افراد دارای معلولیت در بابل گفت: مشاهده شرایط این عزیزان از یک سو بسیار تأثربرانگیز بود، اما از سوی دیگر، نحوه نگهداری، رعایت کامل اصول بهداشتی، نظم و رفتار محبتآمیز کارکنان آن مرکز، جلوهای ارزشمند از خدمت صادقانه را به نمایش گذاشت.
وی با بیان اینکه بسیاری از خانوادهها نیز با ایثار و فداکاری از فرزندان دارای معلولیت خود در منزل نگهداری میکنند، اظهار کرد: این روحیه از خودگذشتگی شایسته قدردانی است، اما در کنار حمایت از این خانوادهها باید به این پرسش اساسی پاسخ داد که چگونه میتوان از ایجاد چنین آسیبهایی جلوگیری کرد.
امام جمعه ساری تأکید کرد: مهمترین موضوع، پیشگیری است؛ باید تلاش کنیم همه افرادی که پا به عرصه زندگی میگذارند، از سلامت جسمی برخوردار باشند و همچنین با کاهش حوادث و آسیبهای اجتماعی از ایجاد معلولیتهای جدید جلوگیری شود.
وی رانندگیهای پرخطر، بیتوجهی به قوانین، نزاعها، خشونتهای خیابانی و حوادث قابل پیشگیری را از مهمترین عوامل ایجاد معلولیت دانست و گفت: گاهی یک حادثه، فردی را تا پایان عمر دچار ناتوانی میکند و خانوادهای را با مشکلات فراوان مواجه میسازد؛ بنابراین رعایت قانون و مسئولیتپذیری اجتماعی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
مشارکت خیران و توسعه غربالگری، لازمه کاهش آسیبهای اجتماعی
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به نقش مردم در اداره امور خیرخواهانه اظهار کرد: نباید همه مسئولیتها بر دوش دولت قرار گیرد، زیرا مشارکت مردم علاوه بر کمک به رفع مشکلات، زمینه رشد معنوی و اجتماعی جامعه را نیز فراهم میکند.
وی با انتقاد از برخی هزینههای غیرضروری و تجملگرایی در جامعه، از جمله هزینههای سنگین مراسمها و ساخت سنگقبرهای گرانقیمت، گفت: بخشی از این هزینهها میتواند به سمت امور خیر و حمایت از نیازمندان هدایت شود و این موضوع نیازمند فرهنگسازی و ارائه راهکارهای نو از سوی دستگاههای مسئول است.
آیت الله محمدی لائینی همچنین بر اهمیت غربالگری و تشخیص زودهنگام بیماریها تأکید کرد و افزود: انجام آزمایشهای پیش از ازدواج، غربالگری بیماریهای بدخیم و تشخیص زودهنگام بیماریهایی مانند سرطان، علاوه بر کاهش هزینههای درمان، از بروز بسیاری از مشکلات و معلولیتها جلوگیری میکند.
وی با بیان اینکه سلامت معنوی نیز همانند سلامت جسمی اهمیت دارد، خاطرنشان کرد: بهزیستی علاوه بر ارائه خدمات حمایتی، باید به نیازهای فرهنگی و دینی مددجویان نیز توجه داشته باشد و افراد دارای معلولیتی که از توان ذهنی کافی برخوردارند، در انجام تکالیف دینی و مسائل اعتقادی نیز مورد حمایت و راهنمایی قرار گیرند.
نماینده ولیفقیه در مازندران در پایان بر گسترش دامنه مشارکتهای اجتماعی تأکید کرد و گفت: ظرفیت خیران کشور محدود به افراد شناختهشده نیست و باید با شناسایی ظرفیتهای جدید، افراد بیشتری را به عرصه نیکوکاری و خدمت به نیازمندان وارد کرد تا فرهنگ احسان و مسئولیتپذیری اجتماعی در جامعه بیش از پیش گسترش یابد.
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